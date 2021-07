Grote Vlindertelling: zullen vlindersoorten zich hebben hersteld na extreem weer?

Hoeveel vlinders het voorbije weekend zijn geteld, kan Natuurpunt nog niet kwijt. Cijfers komen er pas na de laatste teldag op 25 juli. Tot die tijd wil de organisatie graag dat zo veel mogelijk mensen regelmatig het aantal vlinders en het aantal soorten telt in de gemiddelde Vlaamse tuin.

Om mee te doen heb je niet veel tijd nodig want een vlindertelling duurt slechts vijf minuten. “Op vijf minuten zie je natuurlijk niet alle vlindersoorten die je zou kunnen tegenkomen, maar via deze steekproeftelling krijgen we wel een goed beeld van hoe het met de tuinvlinders gaat”, legt Wim Veraghtert van Natuurpunt uit. Het hoeft ook niet bij één telling te blijven. “Je kan iedere week of zelfs meerdere keren per dag tellen. Hoe meer telling hoe beter”,

2021 is tot nu toe geen goed vlinderjaar geweest en dat heeft alles te maken met de lente die koud en nat was, vertelt Veraghtert. “Tot nu toe was 2021 een erg zwak vlinderjaar. Door het erg koude en wisselvallige weer afgelopen lente, waren er weinig momenten waarop de vlinders konden vliegen”, legt Veraghtert uit.

Daarnaast spelen ook de weersomstandigheden van voorgaande jaren nog mee. “We zien nog steeds de gevolgen van de extreme jaren 2018, 2019. Veel vlindersoorten hebben toen klappen gekregen door de droogte en de hittegolven. Sommige soorten zijn er bovenop gekomen, maar anderen zijn nog steeds niet uit die dip geraakt”, gaat Veraghtert verder. “Eén van die vlindersoorten die het al enige tijd slecht doet is het landkaartje. Uit deze vlindertelling zal moeten blijken of deze soort zich heeft hersteld of niet.”

Naast de oproep om vlinders te gaan tellen, vraagt Natuurpunt mensen ook op hun tuin ‘vlindervriendelijk’ te maken. Dat is een tuin vol bloemen met een hoog nectargehalte. Want niet alle bloemen zijn immers even voedzaam voor vlinders, legt Veraghtert uit. “Bloementelers kweken vaak esthetische bloemen, die wel mooi zijn voor ons om naar te kijken, maar geen nectar produceren. Daar hebben vlinders natuurlijk niks aan. Hoe meer nectar een bloem produceert, hoe interessanter voor de vlinder uiteraard.”