Een kaartje voor de formule 1-race in Spa-Francorchamps was al niet goedkoop (285 tot 700 euro voor een weekend), maar deze lieden hebben waarschijnlijk nog iets meer betaald. Ze kregen er, vanop hun door een kraan omhooggetakelde platform, wel een onvergetelijk bovenaanzicht van Max Verstappen en co. bij. Het antwoord op de vraag wie de snelste was, is iets minder spectaculair en leest u op pagina 19. (DM) © AFP