Grote politieactie in Anderlecht: 11 huiszoekingen en verschillende mensen opgepakt

De wijk staat bekend omwille van de georganiseerde drugstrafiek en wapenhandel. De politie wil schoon schip maken en zet de grote middelen in. Er zijn minstens honderd politieagenten ingezet.

De lokale politie Brussel Zuid is rond vijf uur dinsdagochtend binnengevallen in elf huizen, allemaal gelinkt aan de wijk. Bij vier invallen werden speciale eenheden ingezet, omdat er gevaarlijke individuen of wapens aanwezig kunnen zijn. De lokale politie heeft deze actie al maanden voorbereid. Ze krijgen de steun van de federale politie.

Gevaarlijkste wijk van het land

De wijk heeft een zeer kwalijke reputatie en wordt ook de gevaarlijkste wijk van het land genoemd. De drugsbendes die in de wijk regeren schuwen geen geweld. De politie is in Peterbos al meerdere keren bekogeld met stenen vanop de appartementsgebouwen. Na interventies breken vaak rellen uit.

De bedoeling van de actie is om de drugshandel stil te leggen en de rust in de wijk te laten terugkeren.