Grootste wapenpakket voor Oekraïne tot nu toe: steun VS stijgt tot 13,6 miljard dollar

Oekraïne hoeft zich voorlopig geen zorgen te maken dat de westerse wapensteun opdroogt. Met de bijna 3 miljard dollar extra die de VS woensdag beschikbaar stelden, komt de totale Amerikaanse militaire steun op 13,6 miljard dollar.

Het nieuwe Amerikaanse hulppakket, dat onder andere artilleriestukken, luchtverdedigingssystemen en munitie bevat, is het grootste tot nu toe. Met de bekendmaking op de Oekraïense Onafhankelijkheidsdag wil de regering-Biden onderstrepen dat het land op de VS kan blijven rekenen in zijn strijd om een einde te maken aan de Russische invasie.

President Biden zei dat hij “trots” was het enorme wapenpakket aan te kondigen. Net als de Duitse steun zal het Amerikaanse wapentuig niet direct geleverd worden voor gebruik op het slagveld. De nieuwe wapens zijn vooral bedoeld om het Oekraïense leger te versterken. “Zodat het zich op de lange termijn kan blijven verdedigen”, aldus Biden.

De levering zal nog enige tijd duren omdat de wapens niet uit de voorraden komen van de Amerikaanse krijgsmacht. Ze worden besteld bij wapenfabrikanten in de VS. Het onderstreept opnieuw dat Oekraïne de oorlog alleen kan volhouden met steun uit Washington. Geen enkel ander land heeft in het afgelopen halfjaar zoveel wapens naar Oekraïne gestuurd.

Steun Amerikaanse bevolking

Het hulppakket van woensdag is het derde van de VS in twee weken tijd. Eerder deze maand werd voor bijna 1,8 miljard dollar aan wapens ter beschikking gesteld. De VS geven altijd militaire steun in delen, afhankelijk van het verloop van de oorlog en wat Kiev op korte termijn nodig heeft om het Russische leger te bestoken.

Biden, die flink onder druk staat vanwege de stijgende inflatie in de VS, hoeft zich voorlopig geen zorgen te maken over onvrede onder de Amerikanen over de miljardensteun aan Kiev. Uit een nieuwe opiniepeiling blijkt dat 60 procent van de Amerikanen vindt dat Oekraïne gesteund moet worden ‘zolang dat nodig is’. Ze zijn bereid de hogere prijzen voor benzine en voedsel, die mede een gevolg zijn van de oorlog, voor lief te nemen. Een grote meerderheid, 79 procent, vindt dat Oekraïne veel meer wapens moet krijgen.

Het einde van de Amerikaanse wapensteun is voorlopig niet in zicht. Het Congres besloot eerder dit jaar zo’n 40 miljard dollar ter beschikking te stellen. Die miljarden zijn echter ook bedoeld om de duizenden wapens te vervangen, zoals Javelin-antitankraketten en Stinger-luchtdoelraketten, die uit de voorraden van het Amerikaanse leger werden gehaald om snel naar Oekraïne te worden gestuurd.

Snel naar slagveld

De miljardenhulp aan Oekraïne wordt breed gesteund in het Congres. Maar een deel van de Republikeinen mort dat zoveel geld aan een oorlog in Europa wordt besteed terwijl veel Amerikanen het financieel moeilijk hebben. Ook oud-president Donald Trump laat van zich horen. “De Democraten sturen nog eens 40 miljard dollar naar Oekraïne”, zei Trump in mei, nadat het Congres akkoord was gegaan met de miljardensteun. “Maar de ouders van Amerika hebben moeite om hun kinderen te voeden.”

De vraag rijst ook of het Oekraïense leger nog overeind zou staan als de Amerikaanse wapens niet hun weg hadden gevonden naar het slagveld. En vooral ook zo snel. Zodra het ernaar uitziet dat de Oekraïners door hun munitie dreigen te raken of dat een nieuw type wapen nodig is om de Russen te bevechten, zoals drones, wordt weer een hulppakket aangekondigd. Dat van woensdag is het twintigste sinds de oorlog begon.

Vervolgens worden de wapens in allerijl in C-17-transportvliegtuigen naar Europa gevlogen, onder andere naar Polen. Vandaaruit worden ze met vrachtwagens en per trein naar het slagveld gebracht. In het afgelopen halfjaar hebben de VS onder andere zo’n 36.000 raketsystemen geleverd om Russische tanks en pantservoertuigen te vernietigen, waaronder 8.500 van de populaire Javelins. Ook kreeg het Oekraïense leger 1.400 Stingers, 142 houwitsers, 1.400 kamikazedrones, 669.000 artilleriegranaten, honderden pantserwagens en jeeps, antischipraketten en zo’n 20.000 mortiergranaten