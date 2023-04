‘Grootste verbod op giftige chemicaliën stelt teleur’: bestaat Europees stappenplan uit holle woorden?

Precies een jaar geleden stelde de Europese Commissie met de Restrictions Roadmap het grootste verbod op giftige chemicaliën ooit voor. Via bestaande wetten zou het mogelijk zijn om zo’n 12.000 stoffen die een schadelijke impact hebben op mens en natuur tegen 2030 volledig te weren. Het ging daarbij onder meer om bisfenolen, die vaak in kunststoffen opduiken en menselijke hormonen verstoren, en alle pfas (forever chemicals). Ook 2.000 schadelijke chemicaliën die in luiers, fopspenen en andere verzorgingsproducten voor kinderen opdoken, werden geviseerd.

De route naar 2030 werd zorgvuldig vastgelegd en het proces voor het verbieden zou in 2024 starten. Nu blijkt echter dat het niet evident wordt om de doelen te halen.

In een nieuw rapport analyseren ClientEarth en het Europees Milieubureau welke beperkingen er vooralsnog voor veertien overkoepelende groepen chemicaliën werden vastgelegd. Voor pfas en bepaalde gechloreerde paraffines, die onder meer opduiken in lijm en rubber, zijn er ondertussen beperkingen vastgelegd die het risico op verdere gezondheidsschade inperken. Voor elf andere groepen is dat volgens de organisaties niet het geval. Zo meldt het Europees agentschap voor chemische stoffen dat 34 bisfenolen aan banden gelegd horen te worden, maar staan er slechts voor vijf soorten effectief beperkingen op stapel. Daarnaast zijn er geen plannen om het giftige lood uit vishaken en munitie van jagers te halen.

De experts wijzen in hun rapport op de verantwoordelijkheid van lobbygroepen die de Restrictions Roadmap al sinds het prille begin liever in de prullenmand zien. Chemicaliën vormen de op drie na grootste industrie binnen de Europese Unie, waardoor ze macht hebben en op het beleid kunnen wegen. Daarnaast is er vooral kritiek voor de Europese Commissie zelf, die volgens de auteurs van het rapport te weinig ambitie heeft en het nalaat om de verspreiding van schadelijke chemicaliën in de praktijk voldoende te beperken.

“We hebben de limieten van de chemische vervuiling overschreden”, zegt Dolores Romano van het Europees Milieubureau. Ze wijst erop dat de beschreven stoffen gelinkt worden aan toenemende allergieën, ziektes en onvruchtbaarheid bij mens en dier. “Europa heeft een inspirerende visie voor een toekomst zonder giftige stoffen. Maar zijn het lege woorden?”

Emeritus hoogleraar milieuchemie en toxicologie Jacob de Boer vindt de verwachte verdubbeling van de groei op de chemicaliënmarkt tussen 2018 en 2030 eveneens zorgwekkend, maar is wel erkentelijk voor de inspanningen van de Europese Commissie. “Het is onmogelijk om al de genoemde chemicaliën onmiddellijk te verbieden”, zegt hij. Het lobbywerk van de industrie om de verspreiding van bestaande stoffen in te perken vertraagt het proces en dus is het volgens hem ook belangrijk om nieuwe chemicaliën voldoende te testen voor ze op de markt komen.