Grootste perenoogst ooit verwacht, 15 procent minder appels

De verwachtingen zijn dat er dit jaar in Europa 3,3 procent minder appelen geoogst zullen worden dan vorig jaar. Het totaal zal rond de 11.410.681 ton schommelen. De terugval is voor te wijten aan een daling van het appelareaal. Vooral Polen en Duitsland produceren dit seizoen zo’n 11,1 procent minder appels.

Ook de hagel en overvloedige regenval die er de voorbije weken viel in verschillende regio’s zullen nog een impact hebben op de oogst. Ook ons land volgt de trend van een daling van het aantal appelbomen. “Het aantal hectare is gedaald met 338 tot 4.896", legt Moors uit. “Vooral het areaal van jonagold en jonagored is gedaald. Het is het eerste jaar dat ze samen minder dan 50 procent van appelareaal uitmaken. De traditionele rassen maken zo langzaam plaats voor nieuwe (club)rassen.”

Ook bij de peren wordt een historische zwakke oogst verwacht in Europa. Vooral Italië verwacht een daling, met maar liefst 63 procent (187.000 ton) en ook in Frankrijk wordt een lagere productie verwacht (- 29 procent). “In België verwacht men een productie van 412.000 ton (+ 19 procent). Dat is de hoogste productie ooit. Hiermee is België nu het belangrijkste perenproducerende land in de EU-27. Wereldwijd komen we hiermee op de 6de plaats”, vertelt Moors. Conference is met bijna 88 procent het belangrijkste ras maar ook het aandeel van nieuwe (club)rassen zoals QTee, Fred of Red Modoc blijven toenemen.