Grootste oliecrisis in decennia op komst, waarschuwt energieagentschap IEA

Het agentschap denkt dat vanaf volgende maand de aanvoer van Russische olie met 3 miljoen vaten per dag krimpt als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de westerse strafmaatregelen tegen Moskou. Dit kan leiden tot de grootste aanvoercrisis in decennia, waarschuwt het IEA in zijn maandelijkse olierapportage.

De gevolgen van het wegvallen van Russische olie moeten niet worden onderschat, aldus de opstellers van het rapport. Als de sancties langer aanhouden of worden opgevoerd, kan dit leiden tot definitieve veranderingen in de wereldwijde energiemarkt.

Toevoer droogt op

Hoewel zogenoemde Oeralolie nu nog tegen forse kortingen op de markt wordt gebracht, is er maar beperkt vraag naar. Europese raffinaderijen, die nu zwaar leunen op Russische olie, zullen de komende maanden mogelijk moeite krijgen de productie in stand te houden. Er zijn namelijk weinig aanwijzingen dat vergelijkbare olie uit het Midden-Oosten deze kant op komt, aldus IEA.

Op extra olie uit Saudi-Arabië - een van de weinige landen die de productie snel kan opvoeren - hoeft het Westen vooralsnog niet te rekenen. En voor de productie in Iran eventueel wordt opgestart als sancties tegen dit land worden verlicht, zijn we maanden verder. Van extra olie uit niet-OPEC-landen hoeft ook niet al te veel te worden verwacht.

Het IEA is niet alleen maar somber: de huidige crisis kan ook kansen betekenen voor de energietransitie.