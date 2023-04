‘Grootste escalatie sinds oorlog van 2006’: Israël bombardeert Gaza en Libanon na raketaanval

Het Israëlische leger “slaat momenteel toe in Libanon”, luidde een verklaring van het Israëlische leger om 4.07 uur (lokale tijd). Doelwit van de bombardementen zijn installaties toebehorend aan de Palestijnse beweging Hamas, aldus Israël. Het persbureau AFP hoorde in het zuiden van Libanon sterke explosies.

Op donderdagavond voerde Israël al luchtaanvallen uit in de Gazastrook. Volgens een Palestijnse veiligheidsbron zijn daar verschillende trainingslocaties van de Palestijnse beweging Hamas getroffen.

Premier Benjamin Netanyahu beloofde vergeldingsmaatregelen nadat vanuit Libanon 34 raketten waren afgevuurd op Israëlisch grondgebied. Daarbij vielen twee gewonden. “We zullen onze vijanden treffen en zij zullen de prijs betalen voor elke agressie”, aldus Netanyahu.

Oplaaiend geweld

De aanvallen volgen op het recente oplaaien van geweld tussen Israël en de Palestijnen. Volgens het Israëlische leger wist men 25 raketten uit de lucht te schieten met het zogeheten Iron Dome-afweersysteem. Vijf andere raketten zouden wel zijn neergekomen. Het Israëlische leger reageerde met artilleriebeschietingen op het Zuid-Libanese dorp Qlayaa. Of daar slachtoffers bij vielen, is nog onduidelijk.

Premier Benjamin Netanyahu heeft donderdagavond zijn veiligheidskabinet bijeengeroepen. Het luchtruim boven het noorden van het land is volgens de Israëlische tv tot nader order gesloten. “Niemand moet ons op de proef stellen”, aldus minister van Buitenlandse Zaken Eli Cohen.

Rookwolken na een raketinslag in het noorden van Israël. Beeld AP

Libanese autoriteiten verklaarden dat de raketten werden afgeschoten vanuit een Palestijns vluchtelingenkamp. Een nog onbekende Palestijnse groepering zou erachter zitten. Aan Israëlische zijde wijst men naar de militante Hamas-beweging. Het Libanese Hezbollah dat voorheen vaak voor raket- en droneaanvallen tekende, heeft er vermoedelijk niets mee te maken. Wel verklaarde Hezbollah dat men “elke actie” aan Palestijnse kant zou steunen.

Flitsgranaten en wapenstokken

Aan Palestijnse zijde is de woede groot over het keiharde optreden van Israëlische ordetroepen de voorbije twee nachten, in de al Aqsa-moskee in Jeruzalem. Zij sloegen met flitsgranaten en wapenstokken in op biddende Palestijnse moslims, met tientallen gewonden tot gevolg en zeker 350 arrestaties. Het is niet ongebruikelijk dat moslims tijdens de heilige ramadanmaand ’s nachts in de moskee verblijven, maar dit jaar was er afgesproken dat dit de eerste twintig dagen niet zou gebeuren. Aan Israëlische kant wordt beweerd dat de Palestijnen zich binnen hadden verschanst met wapens.

De voorbije dagen leidde het Israëlische optreden ook al tot een gewelddadige escalatie in en rond de Gazastrook, die onder een volledige Israëlische blokkade staat. Vanuit Gaza werden raketten afgevuurd (geen doden of gewonden), waarna Israël doelwitten van Hamas bestookte.

De Libanees-Israëlische grens is nooit formeel vastgesteld, en wordt daarom bewaakt door de VN-blauwhelmen van Unifil, die in contact staan met beide strijdende partijen. In een verklaring spreken zij van een “extreem serieuze” escalatie. Boven het Israëlische bergdorp Shlomi waren donderdag dikke zwarte rookpluimen te zien. “Ik hoorde een knal”, zo zei een inwoner op de Israëlische tv. “Het was alsof hij in mijn kamer afging.”

De timing van de aanvallen heeft mogelijk te maken met het bezoek van Hamas-leider Ismail Haniye. Hij kwam woensdag aan in Beiroet. Hamas zelf heeft de aanvallen nog niet opgeëist. “Geen Arabier of moslim kan stil zijn, terwijl de al-Aqsa-moskee wordt binnengevallen op zo’n wilde en barbaarse wijze”, zo zei een woordvoerder van de Palestijnse Volksverzetscomités (PRC), een rivaliserende splintergroep die eveneens zijn basis heeft in Gaza. “De vijand moet een prijs betalen.”