Grootste en strengste lockdown in China sinds Wuhan: 13 miljoen inwoners van Xian in lockdown

Het waren chaotische dagen in aanloop naar de lockdown in Xian, de grootste en strengste sinds aan het begin van de pandemie in 2020 de stad Wuhan, met ruim 11 miljoen inwoners, 76 dagen lang van de buitenwereld werd afgesloten. Door een storing functioneerde het QR-systeem niet dat mogelijke blootstelling van Chinezen aan Covid-19 registreert, met vertraging van bron- en contactonderzoek als gevolg. Op videobeelden op Chinese sociale media is te zien hoe de autoriteiten de stalen poorten van appartementencomplexen lieten dichtlassen om te voorkomen dat mensen uit besmette wijken het virus verder door de stad zouden verspreiden.

De situatie in Xian is zo ernstig dat vicepremier Sun Chunlan al op zondag naar Xian vertrok om toezicht te houden op de coronabestrijding. Bovendien komt de uitbraak op een lastig moment. Niet alleen gaan op 4 februari de Winterspelen in Beijing van start, Xian kampt ook met een uitbraak van het zogeheten hantavirus, dat via uitwerpselen van knaagdieren wordt verspreid en dodelijk kan zijn. Deze tweevoudige epidemie verspreidt zich daarbij ook nog eens aan de vooravond van Chinees Nieuwjaar, als honderden miljoenen Chinezen op reis gaan om hun familie te bezoeken.

Zicht kwijt

In totaal telt China 100.644 bevestigde coronagevallen. De omikronvariant is tot dusver nog niet veel gezien in drie Chinese provincies, die wat covid betreft vasthouden aan een zerotolerancebeleid. Xian worstelt echter met de deltavariant, die steeds vaker tot uitbraken leidt in China.

Sinds begin december het eerste geval opdook, heeft Xian de hele bevolking al twee keer getest. Daarbij werden 234 coronagevallen gevonden, maar de autoriteiten erkennen in Chinese staatsmedia dat ze het zicht op verspreiding zijn kwijtgeraakt. Woensdag registreerde Xian een voorlopig dagrecord van 127 nieuwe gevallen.

Vanuit Xian heeft de uitbraak zich verspreid naar vier andere steden, waaronder hoofdstad Beijing en de grote Zuid-Chinese fabrieksstad Dongguan. Enkele steden en provincies hebben verplichte quarantaine ingesteld voor mensen die de afgelopen tijd in Xian zijn geweest.

Alle 13 miljoen inwoners van Xian worden nu opnieuw getest en alle vluchten en andere transportmogelijkheden zijn stilgelegd. Alleen op vertoon van een negatief testresultaat en schriftelijke toestemming van de autoriteiten mogen mensen de stad verlaten. Het openbaar leven, inclusief het onderwijs, ligt stil. Per huishouden mag een persoon eens in de twee dagen naar buiten om levensmiddelen en medicijnen te kopen. Die maatregel leidde tot lichte paniek en hamsterwoede voor het ingaan van de lockdown.