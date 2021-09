Grootste boom ter wereld in brandwerend deken gewikkeld uit vrees voor oprukkende bosbranden

Er woeden hevige branden in de Amerikaanse Sierra Nevada, een bergketen in het westen van de Verenigde Staten. In het Sequoia National Park zijn er twee haarden actief: de ‘Colony’- en ‘Paradise’-branden. Die ontstonden vorige week in gelijknamige dorpjes door blikseminslagen en zijn ondertussen uitgegroeid tot gigantische bosbranden van 12 vierkante kilometer - zo’n 1800 voetbalvelden. Eén ervan zou elk moment het Giant Forest kunnen bereiken, een bos van 2.000 sequoia’s of mammoetbomen.

Daar staat onder andere General Sherman. Met zijn hoogte van 84 meter en omtrek van 31 meter aan de basis wordt hij beschouwd als de grootste boom ter wereld in volume (1.487 kubieke meter). Hij zou tegelijk een van de oudste levende wezens op aarde zijn. Zijn leeftijd wordt geschat op 2.300 tot 2.700 jaar.

Zijn opvallende naam dankt de boom aan natuuronderzoeker James Wolverton, die de boom vernoemde naar generaal William T. Sherman, onder wie hij in de Amerikaanse Burgeroorlog had gediend.

Beschermen

Omdat het om zo’n kostbaar exemplaar gaat, doet de brandweer er alles aan om hem te beschermen.

De voorbije decennia werd via zogenoemde beheerbranden geprobeerd om de reuzegrote bomen te beschermen. Beheerbranden zijn branden die opzettelijk worden aangestoken met als doel andere soorten bomen en vegetatie die sneller ontvlambaar zijn te verwijderen. Op die manier is de impact van de vlammen al een pak minder wanneer ze types als General Sherman bereiken.

Als bijkomende bescherming werd de boom nu in een brandwerende deken gewikkeld, net als enkele andere mammoetbomen, het Giant Forest Museum en enkele andere gebouwen. Het aluminium kan korte tijd tegen hevige hitte en werd in het verleden al met succes gebruikt om gebouwen te beschermen tegen oprukkend vuur.

Meer dan 300 reddingswerkers proberen de branden onder controle te krijgen. Het Sequoia National Park is ondertussen ontruimd en gesloten voor bezoek.

Oud

Sequoia’s zijn nochtans aangepast aan vuur, en groeien zelfs mede dankzij het vuur dat zaden doet vrijkomen en ruimte creëert. Maar de enorme intensiteit van het vuur kan de bomen uiteindelijk wel fataal worden.

Zor werden vorig jaar duizenden sequoia's vernield door bosbranden in dezelfde regio. Sommige waren zo groot als appartementsgebouwen en een paar duizend jaren oud.