Grootste Belgische coronabetoging ooit ontaardt alweer in rellen

Enkele honderden relschoppers hebben zondagnamiddag na een eerder vreedzaam verlopen betoging alsnog grote vernielingen aangericht in de Europese wijk van Brussel. Ook bekogelden zij de ordediensten met allerlei projectielen, tot nadarhekken toe.

Verschillende binnen- en buitenlandse verenigingen hadden opgeroepen om zondag in Brussel tegen het huidige coronabeleid te betogen. De organisatie lag grotendeels in handen van Europeans United, de vzw van Leuvenaar Tom Meert. Die had op voorhand aangekondigd er alles aan te doen om de manifestatie vreedzaam te doen verlopen. Zo schermde hij met de inzet van tientallen eigen stewards.

Maar dat het op rellen zou uitdraaien, stond eigenlijk al van bij het begin van de betoging vast. Meerdere groepen van telkens tientallen volledig in het zwart geklede én gemaskerde mannen – sommigen zelfs met doodskopmotief – stopten zich niet weg en liepen van bij het begin met de massa mee.

Die massa was groot: zo’n 50.000 mensen telde de politie. Nooit voordien lokte een Belgische betoging tegen de coronamaatregelen zoveel manifestanten. Meer nog dan bij de vorige manifestaties demonstreerden ook heel wat Nederlanders, Fransen, Luxemburgers en zelfs Zwitsers mee. In die mensenmassa moest vooral het Covid Safe Ticket – ‘Covid Slave Ticket’, dixit enkele pancartes – het ontgelden. Net als de vaccinatie bij kinderen. En de vaccinatieplicht, mocht die er alsnog komen.

Gratis knuffels

Opvallend: van de 50.000 demonstranten droeg nauwelijks iemand een mondmasker. Evy Maerevoet uit Temse deelde zelfs gratis knuffels uit, en maakte dat met een bord ook duidelijk. “Al zeker 50” had ze er nog niet eens halfweg het parcours tussen het Noordstation en het Jubelpark uitgedeeld. “En dan heb ik mijn bord niet altijd omhooggehouden, want mijn arm begon pijn te doen. Het is gewoon zalig om mensen te knuffelen. Dat kan zoveel deugd doen. Het wordt de hoogste tijd om dat weer tot normaal te verheffen.”

Ook veel kinderen betoogden mee, zoals Freya (6), samen met haar ouders Anja Verheyen (38) en Frank Schröders (42) uit Mortsel. Alle drie uitgedost als proefkonijn. “Omdat wij dat momenteel allemaal ook zijn. Zeker nu ze ook oproepen om kinderen te vaccineren. Hetzelfde met die mondmaskers. Ik wil dat mijn kind niet aandoen. Ze is intussen 6, maar het is zover gekomen dat ik haar doe liegen dat ze nog maar dik 5 is.” Mondmaskers zijn vandaag verplicht vanaf 6 jaar.

Heethoofden

Gedurende het ganse parcours hielden de in het zwart geklede en gemaskerde mannen zich koest, tot de mensenmassa kort na 14 uur aankwam aan het Jubelpark. Terwijl de overgrote meerderheid van de demonstranten het park introk om naar enkele toespraken te luisteren, zochten enkele honderden heethoofden de confrontatie met de politie op. Die had zich opgetrokken aan de Kleine Wetstraat en het Schumanplein om de toegang tot de Europese wijk te verhinderen, maar kon niet voorkomen dat onder meer de glazen voorgevel van EEAS – het buitenland-agentschap van de Europese Unie – werd vernield. Ook andere gebouwen en wagens in de buurt raakten beschadigd.

Als projectielen gebruikten de relschoppers alles wat ze in handen konden krijgen: van riooldeksels over trottoirpaaltjes en vuilnisbakken tot nadarhekken toe. Op videobeelden is te zien hoe enkele agenten van bovenaf bekogeld werden terwijl die de trappen afdaalden om zich terug te trekken in metrostation Merode. Daarbij belandde zo’n hek pal op het hoofd van een – gelukkig gehelmde – agent, die zo zwaar ten val kwam.

Zo'n 50.000 man woonde de manifestatie bij. Beeld Marc Baert

Om de heethoofden tot bedaren te brengen werd aanvankelijk traangas ingezet, maar toen dat niet het gewenste effect had, dreven enkele waterkanonnen de relschoppers het Jubelpark in. Daar werd de betoging rond 15.15 uur officieel ontbonden, waarna de politie de menigte al dan niet met zachte dwang aanmaande om naar huis te gaan. Een uurtje later waren de meeste demonstranten verdwenen, al bleef een hardnekkig groepje aan de Tervurenlaan de confrontatie met de ordediensten opzoeken. Even na 17 uur was de rust eindelijk weergekeerd.

Uiteindelijk werden al zeker 60 relschoppers administratief aangehouden, en 10 andere gerechtelijk. Die laatsten omdat ze in het bezit waren of gegooid hebben met projectielen en/of zich schuldig maakten aan weerspannigheid en beschadigingen van de openbare weg. Zij zullen vervolgd worden, net als mogelijke andere relschoppers die nog geïdentificeerd moeten worden via camerabeelden. Daarvoor zal een taskforce opgericht worden.

Drie politiemensen en twaalf betogers raakten gewond, maar niemand kritiek. De materiële schade werd gisteravond nog opgemeten.

‘Blind geweld nooit aanvaarden’

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) noemt de rellen ongehoord. “We moeten luisteren naar ieders mening, maar wie een betoging kaapt en kiest om te vernielen, verliest aan mij een gesprekspartner. Dit is absoluut geen manier om een boodschap over te brengen”, liet ze via Twitter weten.

Ook premier Alexander De Croo (Open Vld) reageerde. “Vrijheid van meningsuiting is een van de fundamenten van onze samenleving. Iedereen is vrij om zijn mening te geven. Maar onze samenleving zal blind geweld nooit aanvaarden, zeker niet tegen onze ordediensten”, zo schreef hij op Facebook. “De betrokkenen van vandaag zullen vervolgd worden.”

“Een kleine groep heeft het verpest voor heel veel anderen. De overgrote meerderheid had wel vreedzame bedoelingen”, reageerde organisator Tom Meert.

Ook eerdere Brusselse betogingen tegen het coronabeleid draaiden op rellen uit.