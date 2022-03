Grootschalig DNA-onderzoek leidt tot ontknoping in moord op juf Mieke: dader is oud-leerling

“Er moet iemand verschrikkelijk boos zijn geweest op mijn zus. Maar wie?”, zei Lut Verlinden uit Noorderwijk op 10 november in een interview aan De Morgen. Een jaar eerder, op 10 november 2020, werd Mieke Verlinden (59) op klaarlichte dag in haar woning om het leven gebracht met 101 messteken. Wie de graag geziene zorgjuf had vermoord, bleef meer dan een jaar een mysterie.

Het staat vast dat de dader niet uit was op geld. Een portefeuille lag onaangeroerd op de eetkamertafel. De speurders gingen ervan uit dat juf Mieke haar moordenaar moet gekend hebben en vermoedelijk ook zelf de deur voor hem heeft opengedaan.

Op vraag van de onderzoeksrechter werd in juni een grootschalig DNA-onderzoek opgestart. In totaal werd aan bijna 500 mannen gevraagd om een DNA-staal af te staan, onder hen een grote groep oud-leerlingen. Ook een 37-jarige man uit Berchem die begin jaren 90 naar de basisschool in Noorderwijk ging waar juf Mieke lesgaf, stond op de lijst.

Omdat het net rond hem zich sloot, zou hij de moord hebben opgebiecht aan een tussenpersoon. Langs die weg kwam het gerecht de man op het spoor. Nog voor een DNA-staal werd afgenomen, werd de 37-jarige man zondagmiddag opgepakt. ’s Avonds legde hij uitvoerige bekentenissen af.

Motief in lagereschooltijd

Volgens Het Laatste Nieuws gaat het om Gunter U., een ambtenaar die zijn werk een tijdje probeerde te combineren met een baan als leerkracht. Volgens jeugdvrienden was Gunter altijd een onopvallende jongen op school. “Een beetje een seut”, aldus een jeugdvriend in Het Laatste Nieuws die zijn levenswandel reconstrueerde.

Niemand van die jeugdvrienden kan zich een incident op school herinneren. Toch moet het motief voor de moord op juf Mieke in zijn lagereschooltijd worden gezocht. Volgens een bron in Het Laatste Nieuws heeft Gunter U. zich altijd vernederd gevoeld op de school in Noorderwijk. Dat gevoel zou 25 jaar lang zijn blijven sudderen tot het vorig jaar ineens tot een gruwelijke uitbarsting kwam. In welke geestelijke toestand hij die moord pleegde, zullen gerechtsdeskundigen moeten uitmaken.

Uit zijn sociale media blijkt dat U. linken heeft met verschillende christelijke organisaties. Zijn ouders gaven destijds catechese aan de kinderen die hun eerste communie gingen doen. Gunter verhuisde vanuit de Kempen naar Antwerpen en sloot zich aan bij de Gemeenschap van Sint-Egidius die zich bekommert om kansarmen, daklozen en vluchtelingen. Gunter zette zich onder meer in bij Kamiano, de daklozenwerking van Sint-Egidius.

“Gunter las twee weekends terug nog de voorbeden tijdens de zondagsliturgie. Dit weekend was hij niet aanwezig tijdens de kerkdienst. Eigenlijk is hij een onbesproken, stille en teruggetrokken man”, reageert Sint Egidius Antwerpen in Het Laatste Nieuws. Buurtbewoners omschrijven hem als een verlegen persoon die zich moeilijk een houding wist te geven.

Defitief bewijs

Kristof Aerts, woordvoerder van het Antwerpse parket, zegt dat de man niet gekend was bij politie of justitie. Dinsdag wordt U. door de onderzoeksrechter verhoord die zal beslissen over zijn verdere aanhouding. Allicht zal het DNA-staal dan ook het definitieve bewijs brengen dat hij de moordenaar is.

Voor de familie van juf Mieke is de arrestatie een enorme geruststelling. “Ik ben blij dat de moordenaar geen kennis is of iemand uit onze vriendenkring”, zegt haar oudere zus Lut Verlinden. “We zijn opgelucht dat hij in de gevangenis zit, en geen andere slachtoffers meer kan maken.”

Het is niet de eerste keer dat grootschalig DNA-onderzoek een doorbraak betekent in een moordonderzoek. In Nederland werd na twintig jaar de moord op de 11-jarige Nicky Verstappen opgelost door een groot DNA-verwantschapsonderzoek.

In 2011 werd de ‘serieverkrachter van de Kempen’ ontmaskerd door een grootschalig DNA-onderzoek. Politie en parket hadden 180 mannen gevraagd om DNA af te staan, omdat ze mogelijk in aanmerking kwamen als dader van zeventien verkrachtingen in de regio. Toen Joan S. zijn uitnodiging had gekregen, pleegde hij zelfmoord.