Grootbanken boeken opvallend meer winst, met dank aan uw spaargeld: ‘Dit is vandaag hun verdienmodel’

BNP Paribas: 3,26 miljard euro (+ 10 procent). ING Groep: 2,15 miljard (+ 83 procent). Terwijl uw spaarrente slechts mondjesmaat omhooggaat, boeken (groot)banken opvallend meer winst. En het ene heeft wel degelijk met het andere te maken. Of hoe uw spaargeld het verdienmodel vormt van de grootbanken.

Nadat BNP Paribas vorige week haar nettowinst over het tweede kwartaal van dit jaar al met 10 procent had zien groeien naar 3,26 miljard euro, doet ING daar deze week nog een schepje bovenop. De grootste bank van Nederland boekte tussen april en juni maar liefst 2,15 miljard euro winst. Dat is bijna een verdubbeling van de 1,2 miljard euro uit dezelfde periode een jaar geleden.

In ons land spreekt ING van “een van de beste resultaten van het voorbije decennium”. Voor België alleen gaat het om een winst voor belastingen van 588 miljoen euro, ruim dubbel zoveel als de 201 miljoen euro uit dezelfde periode vorig jaar.

De straffe financiële cijfers zijn in beide gevallen voornamelijk een resultaat van de rente-inkomsten die de grootbanken boeken. Dat is de vergoeding die ze innen uit de kredieten die ze verlenen. Zo zag ING haar rente-inkomsten met een vijfde toenemen tot 4,1 miljard euro. In ons land groeiden de rente-inkomsten van de Nederlandse bank in de eerste jaarhelft nog sterker: van 1,017 miljard euro naar 1,343 miljard, ofwel een toename van 32 procent.

Ook bij BNP Paribas waren de rente-inkomsten een sterke aanjager van de verhoogde winst. Ze stegen voor de hele groep met 4,7 procent in het tweede kwartaal. Bij BNP in België gingen de rente-inkomsten in het tweede kwartaal met 4,2 procent omhoog en over de eerste zes maanden van dit jaar met wel 9,7 procent.

Bewuste strategie

De verhoogde rente-inkomsten zijn een gevolg van de opgetrokken Europese beleidsrente, die de Europese Centrale Bank (ECB) recent nog een kwart procentpunt optrok tot 3,75 procent. Dat de banken daar ook meer winst uit puren, is een resultaat van een bewuste strategie van de grootbanken, legt Hans Degryse, professor financiële economie aan de KU Leuven, uit.

“Tot vorig jaar hadden we in Europa een negatief rentebeleid”, zegt Degryse. “Op het geld dat banken bij de Europese Centrale Bank parkeerden, moesten ze zelf geld toestoppen. Door de minimumrente op spaarboekjes konden ze die negatieve rente niet aan hun klanten doorrekenen. Daardoor was de marge die banken realiseerden uit het verschil aan rente-inkomsten via kredieten en de uitgaven aan spaardeposito’s flinterdun geworden.”

Dat is nu helemaal gekeerd. “Enerzijds hebben de banken wel de rentes op nieuwe kredieten opgetrokken”, legt Degryse uit. “Maar het rendement op de spaarboekjes volgt slechts mondjesmaat. Daardoor creëren de banken een stijgende marge en maken ze winst op uw spaargeld. Extreem gesteld: tot vorig jaar was uw spaargeld een blok aan het been van de banken. Vandaag is het hun verdienmodel.”

Klantentrouw

Niet alle banken passen de strategie – de rente op kredieten sneller optrekken dan dat het rendement op spaartegoeden volgt – even fel toe. Het zijn vooral de grootbanken die hun marge kunnen optrekken. En dat komt onder meer doordat veel consumenten niet snel van bank veranderen. Een fenomeen dat zeker ook in ons land speelt.

“Grootbanken hebben een uitgebreide klantenbasis”, stelt Degryse. “Daar zit een groot deel van trouwe consumenten bij, die minder prijsgevoelig zijn en niet gauw van bank veranderen. Die klantentrouw gebruiken banken om de rente op spaarboekjes niet al te snel aan te passen.”

Tegelijk valt op dat eenzelfde bank op verschillende plaatsen een andere strategie toepast, naargelang de rol die ze speelt in een bepaalde markt. “In Duitsland is ING eerder een online uitdager”, zegt Degryse. “Daar houdt ze een veel agressiever beleid aan en past ze haar rente wel sneller aan. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Santander. De Spaanse online bank speelt bij ons een erg concurrentiële rol, terwijl ze in thuisland Spanje – waar ze een gevestigde waarde is – veel afwachtender is. Je kan stellen dat dat een stukje prijsdiscriminatie is tussen klanten.”

Slapend rijk?

Stellen dat grootbanken op deze manier slapend rijk worden, is “misschien wat overdreven”, vindt de professor financiële economie. “Vergeet niet dat de banken ook fors investeren, bijvoorbeeld in hun online diensten. Vroeger bevochten ze elkaar via hun kantoornetwerk, vandaag via hun online apps. Bovendien zijn ze er ook in geslaagd om ondanks de hoge inflatie hun kosten onder controle te houden. Dat heeft ook voor de hogere winsten gezorgd.”

Al is het niet zo dat ze in de periode van negatieve beleidsrente géén winst maakten. “De banken zijn altijd wel winst blijven maken”, zegt Degryse. “Die kwam op dat moment eerder vanuit hun dienstverlening, door bijvoorbeeld beleggingsfondsen te verkopen en de beurshandel. Nu wordt er wat minder gehandeld en halen ze daar minder inkomsten uit, maar komt de winst eerder van de rente-inkomsten.”