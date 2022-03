Groot vraagteken bij deelname Van Aert aan Ronde van Vlaanderen: ‘Hij voelt zich niet fit’

Het ziet ernaar uit dat Wout van Aert komende zondag niet kan starten in de Ronde van Vlaanderen. De Belgische kopman van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma voelt zich niet goed. Hij slaat de verkenning van het parcours van de beroemde voorjaarsklassieker op donderdagmiddag over, meldt de ploeg.

Grischa Nierman, ploegleider bij Jumbo Visma, verduidelijkt: “Wout voelt zich niet fit, daarom blijft hij thuis. Dus al zeker vandaag doen we het zonder hem. Als we ‘m enkel voor vandaag missen is dat niet zo erg. Maar we moeten toegeven dat er een kans is dat hij de race mist. Als dat zo is, moeten we onze plannen aanpassen. We hebben een hele ploeg in goede vorm, met Tiesj Benoot en Christophe Laporte die zelfs echt in hele goeie vorm zitten. Dan zullen we voor hen kiezen. We zullen aan de start staan om te winnen.”

Of Van Aert morgen effectief aan de startlijn zal staan, is nog niet duidelijk. “Als hij zich fit voelt zondagmorgen, laten we ‘m misschien nog racen. Waarschijnlijk weten we morgen meer over de situatie”, aldus Nierman.

Van Aert geldt als een van de topfavorieten voor de zege. Hij won dit jaar al de Omloop Het Nieuwsblad en de E3 Saxo Bank Classic in Harelbeke.

🇧🇪 #RVV22



Wout van Aert is not feeling well, so he will not join the Tour of Flanders recon. His participation in the Tour of Flanders is unlikely. pic.twitter.com/dxsZvPrWSh — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) 31 maart 2022