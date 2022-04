Groot ‘ventilatieplan’ op komst voor alle publiek toegankelijke plaatsen

De regering wil op die manier een van de voornaamste lessen van de pandemie - het belang van gezonde binnenlucht - meenemen naar de toekomst. Niet alleen in de strijd tegen het coronavirus zelf, maar ook om andere luchtwegproblemen of de wintergriep te vermijden.

Mensen brengen gemiddeld 85 procent van de dag binnen door. Gezonde binnenlucht is van groot belang voor de algemene gezondheid van de bevolking, oordeelt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Zeker voor kwetsbare mensen zoals ouderen of baby’s.

Vandenbroucke: “Ik ben heel blij dat we een akkoord hebben gevonden in de regering over een wettelijk kader waarbij alle publiek toegankelijke plaatsende verplichting krijgen om - om te beginnen - hun luchtkwaliteit te blijven monitoren. Ze moeten allemaal een CO 2 -meter hebben.”

Analyse

Hier blijft het niet bij. Elke uitbater van een publiek toegankelijke plaats zal ook gevraagd worden om een risicoanalyse uit te voeren. In die analyse staan alle factoren die een invloed hebben op de kwaliteit van de binnenlucht, zoals de aanwezigheid van ventilatie of luchtzuivering.

Als op basis van de risicoanalyse blijkt dat de luchtkwaliteit niet gegarandeerd is, dan wordt aan de uitbater gevraagd om een actieplan op te stellen om dit te verbeteren. Dat kan gaan van eenvoudige ingrepen zoals het openen van ramen en deuren en het beperken van het aantal aanwezigen, tot luchtzuivering.

Vandenbroucke voorziet twee streefnormen. Niveau A, dat overeenkomt met een CO 2 -concentratie lager dan 900 ppm. Er moet dan ook ventilatie en/of luchtzuivering voorzien worden van minstens 40m³/u per persoon. En Niveau B, wat een CO 2 -concentratie lager dan 1.200 ppm inhoudt of een ventilatiedebiet van minstens 25 m³/u per persoon.

2025

Eens het nieuwe ventilatieplan in werking treedt - normaal nog dit voorjaar - krijgen alle uitbaters in de sectoren van de horeca, de cultuur, de sport en het nachtleven 12 maanden om hun huiswerk te maken. Vanaf 2025 zullen ze ook verplicht worden om bezoekers te informeren over hun luchtkwaliteit, via een geafficheerd label. (Het is nog onduidelijk hoe dit er concreet zal uitzien.)

De labels van alle publieke ruimtes zullen worden samengebracht in een databank zodat de overheid de toestand van de luchtkwaliteit kan opvolgen. Bij een volgende pandemie in ons land kan de overheid dan, afhankelijk van de overdraagbaarheid van het virus via de lucht, ‘slimme’ maatregelen nemen op maat van de verschillende publieke ruimtes.

Vandenbroucke: “We hebben ooit gesproken over een Covid Safe Ticket. Safe was overdreven omdat dat nooit 100 procent is - het gaat om minder risico, als je mensen samenbrengt die getest en gevaccineerd zijn. De idee vandaag is eigenlijk dat je voortaan een label geeft aan Covid Safer Places - Safe is opnieuw relatief. Het zijn plaatsen waar voorzorgen genomen zijn tegen aerosolen en virussen.”

Klinkt futuristisch? Niet echt, zegt Vandenbroucke. Hij heeft al een project lopen met de Belgische federatie van cinema’s, die 80 procent van alle bezoekers dekt. Die heeft vrijwillig een gelijkaardig labelsysteem opgezet. Ook de invoering van het nieuwe ventilatieplan zal vanzelfsprekend gepaard gaan met overleg, beklemtoont Vandenbroucke, met de sectoren en deelregeringen.