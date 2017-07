Groot onderzoek naar pesticiden in eieren

De zaak ging aan het rollen nadat controleurs van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) het pesticide fipronil hadden aangetroffen in eieren van enkele kippenbedrijven. Fipronil is een product dat vrij courant gebruikt wordt in de strijd tegen vlooien en teken bij huisdieren, maar dat grotendeels verboden is in de landbouw (zie kader). Net om te voorkomen dat het product in de voedselketen terechtkomt.

De betrokken kippenbedrijven bleken allemaal klant te zijn van een bedrijf dat reinigingsmiddelen voor stallen levert. Die middelen zijn voor pluimveehouders erg belangrijk in de strijd tegen bloedluis, een kleine mijt die gevaarlijk is voor kippen.