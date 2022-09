Groot-Brittannië neemt afscheid van ‘grootmoeder van de wereld’

De Britse koningin Elizabeth is overleden. Tijdens haar regeerperiode van zeven decennia veranderde het VK ingrijpend. ‘Ze was de ziel van Groot-Brittannië.’

Zowat de hele koninklijke familie had zich ijlings verzameld in het paleis Balmoral in Schotland, waar de koningin verbleef. Omstreeks half acht ’s avonds meldde het Britse koningshuis dat de koningin ’s namiddags vreedzaam was gestorven.

Meteen kwamen er van over de hele wereld reacties binnen op haar dood. Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de VN, sprak over “de gratie, waardigheid en toewijding” van Elizabeth. Ook onder meer de Indiase premier Modi en Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, boden hun medeleven aan. Even over acht sprak de nieuwe Britse premier Liz Truss de bevolking toe. “Haar dood raakt het hele land en de wereld”, stelde ze. “Ze was de ziel van Groot-Brittannië.”

Nog maar twee dagen geleden reisde Truss af naar Balmoral om bij de queen ingezworen te worden als opvolger van Boris Johnson. “Ze heeft de regeringswissel dus zelf nog geregeld”, zegt VK-specialist Harry De Paepe. “Daaraan zie je: ze is plichtbewust gebleven tot het einde.”

Charles III

Door de dood van Elizabeth wordt haar zoon Charles automatisch de nieuwe koning. Hij is nu officieel Charles III. Ook hij stuurde via Twitter een rouwbericht uit. “We zijn in diepe rouw door het overlijden van een gekoesterde soeverein en een zeer geliefde moeder. Ik weet dat het land, het Gemenebest, en veel mensen over heel de wereld dit verlies diep zullen voelen”, aldus de nieuwe koning.

De officiële plannen voor de dood van de koningin, die de codenaam ‘London Bridge’ dragen, gaan nu in. Alle landen die de Queen als officieel staatshoofd hebben, beginnen aan een rouwperiode van tien dagen. Vlaggen aan paleizen hangen in het VK al halfstok. De koningin krijgt een eresaluut met kanonschoten.

De Queen zal een staatsbegrafenis krijgen, waarvan de details later worden gecommuniceerd. De laatste staatsbegrafenis van een vorst in het VK was die van haar vader George VI in 1952. In de zeventig jaar dat Elizabeth sindsdien over het land heeft geregeerd, veranderde Groot-Brittannië ingrijpend.

Elizabeth zou haar betovergrootmoeder, Queen Victoria, voorbijsteken en de langst regerende Britse monarch worden. “Omdat ze zo lang op de troon zat, werd ze een beetje de grootmoeder van heel de wereld”, zegt royaltywatcher Mario Danneels.