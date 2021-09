Grondwettelijk Hof bevestigt verbod op onverdoofd slachten: ‘Beperking van de godsdienstvrijheid is evenredig’

Het Hof volgt zo het eerdere oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie en verwerpt meteen de klachten van verschillende joodse en moslimverenigingen die tegen het decreet naar het Hof waren getrokken omdat ze het verbod strijdig vonden met de vrijheid van religie.

Het Grondwettelijk Hof verwijst in zijn arrest naar de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van eind 2020. Daarin stelt het EU-Hof dat lidstaten een verdovingsmethode kunnen opleggen om het dierenwelzijn bij rituele slachtingen te bevorderen. Vlaanderen kent sinds 2019 een verbod op onverdoofd slachten.

Het Grondwettelijk Hof erkent in zijn arrest dat dat verbod “een beperking inhoudt van de godsdienstvrijheid van joodse en islamitische gelovigen”, maar dat die beperkting beantwoordt “aan een dwingende maatschappelijke behoefte” en dat ze “evenredig is met de nagestreefde doelstelling om het dierenwelzijn te bevorderen”.

Het Hof wijst er ook op dat de methode van de omkeerbare verdoving bij ritueel slachten “niet zo mag worden geïnterpreteerd dat ze zou voorschrijven op welke wijze een religieuze rite moet worden uitgevoerd”.

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) reageert opgetogen op de beslissing van het Grondwettelijk Hof. “Ik begrijp de gevoeligheden bij sommige religieuze overtuigingen”, klinkt het in een eerste reactie. “Maar voor ons ging dit nooit over godsdienst, maar altijd over dierenwelzijn. Laat ons deze bladzijde nu definitief omslaan en voortaan samen streven naar meer dierenwelzijn. Enkele jaren geleden werd ik gek verklaard omdat ik komaf wou maken met onverdoofd slachten. Vandaag is het een feit.”

“Dankzij deze uitspraak wordt het moeilijker om ‘nee’ te blijven zeggen en veel makkelijker om ‘ja’ te zeggen tegen een verbod op onverdoofd slachten”, aldus Weyts nog. “Ook bijvoorbeeld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vlaanderen toont de weg naar meer dierenwelzijn.”