Grondwettelijk hof aan zet in ruilverdrag met Iran: ‘Vernietiging bezegelt het lot van Olivier Vandecasteele’

“Er is maar één kans, maar één uitgang.” Advocate Olivia Venet probeerde wat vorige keer niet gelukt was: in het grondwettelijk hof de wanhoop laten weerklinken van Olivier Vandecasteele, de Belg die bijna een jaar vastzit in eenzame opsluiting in Iran. “Wat rust op zijn schouders is 40 jaar en 74 zweepslagen. Nu kunnen we hem nog redden”, zei Venet.

Tegenover de advocate, in het statige gebouw op het Koningsplein, luisterden tien rechters van het grondwettelijk hof, in het zwart met witte bef. Tussen hen zitten enkele gekende namen zoals voormalig Vooruit-politica Yasmine Kherbache, voormalig N-VA-politicus Danny Pieters en Rebecca Vanden Broucke, vroeger bekend als Open Vld-politica Fientje Moerman.

Het hof is voor de helft Franstalig, helft Nederlandstalig en telt evenveel magistraten als politiek aangeduide rechters. Die moeten nu oordelen of de het verdrag dat België sloot met Iran over de overbrenging van gevangenen geen schending inhoudt van de grondwet. In december besliste het hof van dat verdrag alvast te schorsen, nu ligt een definitieve vernietiging op tafel.

Het is uitzonderlijk dat zoveel aandacht gaat naar een zitting van het grondwettelijk hof, een van de fundamenten van de rechtstaat. Maar ook de zaak zelf is uitzonderlijk. In principe moet het hof het ruilverdrag niet afwegen aan individuele zaken. Maar de werkelijkheid is dat de rechters rekening houden met een concrete gevangenenruil.

74 zweepslagen

Er staat geen woord over in het verdrag, maar iedereen weet dat het verdrag met Iran nodig is voor de ruil van de Belgische ngo-medewerker Olivier Vandecasteele - die in Iran vastzit - met de Iraanse diplomaat Assadollah Assadi - die in België veroordeeld is voor het beramen van een aanslag.

De advocaten van Vandecasteele en die van de federale regering proberen het hof ervan te overtuigen dat er sinds december iets veranderd is in deze zaak. Vlak na de schorsing verscheen in Iraanse pers namelijk Vandecasteeles veroordeling. “74 zweepslagen die hij misschien niet zal overleven”, zegt Emmanuel Jacubowitz, de advocaat die tussenkwam voor de regering. “Overleeft hij dat toch, dan wachten hem nog 40 jaar in de cel, in verschrikkelijke omstandigheden. Een vernietiging van het verdrag zal het lot van Vandecasteele bezegelen.”

De tegenpartij, die de zaak voor het hof bracht, beoordeelt die veroordeling heel anders. Voor hen toont de bekendmaking van zijn straf, meteen na de schorsing door het grondwettelijk hof, dat de Iraanse overheid maar één taal kent: die van chantage en represailles.

“Als die man (Assadi, nvdr.) terugkeert, zal hij onthaald worden als een held en zijn plaats terug innemen in departement 412 van de geheime dienst MOIS”, zei Rik Van Reusel, die tussenkomt voor de Britse ngo Justice for Iran. “Dit is de meest extremistische islamist die nooit verklaringen wou afleggen, nooit op zitting was, maar gedreigd heeft met meer aanslagen.”

Recht op leven

Het is een vreselijke speling van het lot. De Iraanse oppositiegroep NCRI, gekend voor zijn niet-aflatende strijd tegen de Iraanse Islamitische Republiek, staat hier niet aan de kant van een man die arbitrair gevangen is genomen door die staat. En omgekeerd zijn zij die Olivier Vandecasteele willen vrij krijgen gedwongen om een akkoord te verdedigen met dat regime.

“Er is hier leed aan beide zijdes en dat kan niet worden gewogen”, zei Van Reusel aan het hof. Met zijn confraters wees hij op de vele stappen die het Belgische gerecht heeft moeten zetten om Assadi en zijn drie handlangers veroordeeld te krijgen. Een beslissing die het ruilverdrag ongedaan zou maken.

“Ik denk dat de uitvoerende en wetgevende macht er niet voor mogen zorgen dat een beslissing van de rechterlijke macht niet wordt uitgevoerd”, zei meester François Tulkens.

In haar eerste arrest oordeelde het hof dat het ruilverdrag niet kon doorgaan omdat het recht op leven van de personen die Assadi viseerde erdoor geschonden werd. Nu probeerden de advocaten van de Belgische regering en van Olivier Vandecasteele te beargumenteren dat ook zijn recht op leven op het spel staat.

Ze stelden dat België een plicht heeft om deze Belgische onderdaan te beschermen en geen enkele plicht heeft tegenover de buitenlandse slachtoffers van Assadi. Bovendien zal Assadi ook zonder overbrenging naar Iran op een bepaald moment vrijkomen.

“Hij kan over enkele jaren al zijn voorwaardelijke vrijlating aanvragen", zei de advocaat van de regering. “De enige vraag die overblijft is of meneer Assadi vrijkomt voor of na de dood van Olivier Vandecasteele. De verzoekers waarderen hun politieke strijd meer dan het leven van Olivier Vandecasteele. De ministerraad vraagt u om hen daarin niet te volgen.”

Op de serene zitting van deze beladen zaak was dat het enige moment waarop de aanwezige familie en entourage van Olivier Vandecasteele het emotioneel zwaar kreeg. De uitspraak van het hof volgt allicht later deze maand.