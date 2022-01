Grondrecht dagvaardt 3M en roept getroffenen op zich burgerlijke partij te stellen

Grondrecht verstuurt nog deze week een dagvaarding naar 3M. “We gaan ervan uit dat je de grootste kans maakt op een schadevergoeding door je burgerlijke partij te stellen bij een strafrechtelijk onderzoek”, zegt Jonas Vernimmen van Grondrecht. “Maar bij die strafzaak kan altijd iets mislopen en dan moeten we naar de burgerlijke rechtbank. Als het zover komt, verwachten we dat 3M zich zal beroepen op verjaring om zijn verantwoordelijkheid te ontlopen.”

Vernimmen wijst erop dat 3M naar eigen zeggen in 2002 is gestopt met de productie van PFOS op de site in Zwijndrecht. “We verwachten dat ze in een burgerlijke procedure zullen verwijzen naar een document van 24 januari 2002 waarin de deputatie de stopzetting bevestigt, en zullen beweren dat de verjaringstermijn van twintig jaar dan begon te lopen”, zegt Vernimmen. “Wat in hun logica zou betekenen dat onze vorderingen verjaren op 23 januari 2022.”

Grondrecht lanceerde de oproep op woensdag, en wie zich wil aansluiten, doet dat bij voorkeur voor donderdagochtend tien uur. “We zijn pas heel recent tot het inzicht gekomen dat dit een mogelijk scenario is, dat we absoluut willen vermijden”, zegt Vernimmen. “Dus moeten we ons haasten.” Ruim honderd mensen sloten zich al aan. Later aansluiten kan ook nog, al is er dan volgens Vernimmen een risico dat je vordering niet wordt aanvaard.

Vernimmen benadrukt dat Grondrecht geenszins akkoord gaat met de verjaringsredenering. “We doen dit enkel preventief, om 3M alvast één wapen te ontnemen.”