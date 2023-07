Groeven geeft de kijker blijkbaar grieven

Katrin Swartenbroux is journalist bij De Morgen.

Soms is iets nieuws, net omdat het niets nieuws meer is. Wanneer ik er research naar wil doen, waarschuwt een krantensite me: opgelet, dit artikel is al meer dan tien jaar oud. En toch is het nog hetzelfde, zo getuigt televisiecoryfee Anne de Baetzelier in een interview met Het Laatste Nieuws over haar rol als Tien om te zien-presentatrice.

Want ook dat blijkt nieuws, omdat De Baetzelier op 58-jarige leeftijd zo de oudste presentatrice van een entertainmentprogramma op de Vlaamse televisie wordt. Een vakantiefunctie, want ze wil niet zo nodig opnieuw fulltime in het wereldje stappen. “Er is gewoon geen haar veranderd sinds ik eind jaren tachtig ben begonnen”, liet ze optekenen. “Een vrouw moet bij wijze van spreken al voor haar job beginnen vrezen wanneer de eerste rimpel opduikt”.

Het meer dan tien jaar oude artikel stelde het begin 2013 al aan de kaak: vrouwelijke televisiepresentatoren worden van het scherm geweerd vanaf ze de kaap van de vijftig passeren. Van alle Britse televisiepresentatoren ouder dan 50 was slechts 18 procent vrouwelijk. U hoeft er zelfs de televisie niet voor aan te zetten om te weten dat dat percentage vandaag, ook in deze contreien, wellicht niet veel verschilt.

Getallen

Hun hele leven lang worden meisjes in de ban gehouden door getallen. Ze hebben een streefgewicht en een houdbaarheidsdatum, cijfers die niet overschreden mogen worden en waar ze dus maar al te vaak het hoofd over moeten breken. Dat is het correcte hulpwerkwoord. Want hoewel ik graag zou willen schrijven dat die tellers niet van tel zijn, drukt de realiteit ons telkens met de neus op de cijfers: vrouwen worden nog al te vaak afgerekend op hun leeftijd en hun gewicht.

De Amerikaanse journaliste Alice Fulwood becijferde in een ondertussen duchtig gedeeld artikel voor The Economist dat overtollig gewicht verliezen voor vrouwen een even grote boost voor hun salaris kan betekenen als een masterdiploma behalen, terwijl de openbare omroep met De droomfabriek vol enthousiasme de nostalgiekaart trok, maar enkel de mannelijke host ons met onze eigen vervlogen jaren mocht confronteren.

Vergrijzing

En dus wordt het voor vrouwen, en zeker voor vrouwen in de media, haast een economische beslissing om hun persoonlijke boekhouding dicht tegen de borst te houden. Een slimme meid doet wat vaag over de tijd en brengt haar schoonheidsbehandelingen ook in als investering. Omdat ze beseft dat haar waarde recht evenredig daalt met de elasticiteit van haar wangen en wenkbrauwen. Omdat ze misschien al te horen kreeg dat haar groeven de kijker grieven geeft, daar waar die van een mannelijke collega vertrouwen en expertise uitstralen. In strenge duidingsprogramma’s kan het eventueel nog, maar in de entertainment moet het wel léúk blijven, toch?

Hoewel de gemiddelde televisiekijker steeds meer vergrijst, zouden we van televisiemakers ondertussen wel mogen verwachten dat ze meegaan met hun tijd. Misschien zelfs net omdát die kijker steeds meer vergrijst. Men monkelt wel eens dat ‘witte oude man’ tegenwoordig een scheldwoord is geworden. Maar ‘oudere vrouw’? Dat is anno 2023 nog steeds een vonnis.