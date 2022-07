Groep van 150 soldaten uit Russische deelrepubliek Boerjatië deserteert en keert terug naar huis

Een deel van de Boerjaten die als kontraktniki (contractsoldaten) in het Russische leger meevochten in Oekraïne keerde volgens de mensenrechtengroep Vrij Boerjatië afgelopen weekeinde terug in de hoofdstad Oelan-Oede. De rest kwam in andere steden in Rusland aan.

De soldaten verbraken volgens Aleksandra Garmazjapova, het hoofd van de mensenrechtengroep, vorige maand hun contract, nadat enkele van hun vrouwen de plaatselijke gouverneur hadden opgeroepen hun echtgenoten terug te halen uit Oekraïne. Volgens hen waren ze ‘moreel en fysiek uitgeput’.

De terugkeer van de Boerjatische soldaten is een teken dat de onvrede in de straatarme deelrepubliek over het hoge aantal gesneuvelde militairen uit Boerjatië begint toe te nemen. Vanwege het gebrek aan banen en de lage lonen in Boerjatië zien veel jonge Boerjaten zich gedwongen werk te zoeken bij het leger.

De afgelopen maanden hebben volgens Garmazjapova al vijfhonderd Boerjatische soldaten aangeklopt bij haar organisatie, omdat ze niet wisten wat ze in Oekraïne deden en niet meer verder wilden vechten.

Het kostte de weigeraars de nodige moeite onder hun contract uit te komen. Sommige soldaten die al op weg waren naar huis, werden teruggestuurd naar de regio Loehansk, die in handen is van pro-Russische separatisten. Daar werden ze in een kamp vastgehouden en onder druk gezet met het dreigement dat ze voor de rechter zouden moeten verschijnen.

Ook uit andere achtergebleven regio’s in Rusland komen berichten over militairen die weigeren verder te vechten in Oekraïne. Volgens de onafhankelijke site Mediazona keerden al vrij snel na het begin van de oorlog rond de vijfhonderd leden van de Nationale Garde uit de deelrepubliek Kabardino-Balkarië naar huis terug. Het was de bedoeling dat zij zouden worden ingezet om de orde te handhaven in de door het leger bezette gebieden, maar in plaats daarvan kregen zij het bevel mee te doen aan de (mislukte) bestorming van Kiev.

Na protesten kregen de gardisten toestemming van hun meerderen om naar huis terug te gaan. Officieel mag de Nationale Garde, een soort ordetroepen die rechtstreeks onder president Poetin vallen, alleen op Russisch grondgebied opereren. Toch werden de teruggekeerde gardisten eenmaal thuis onmiddellijk ontslagen wegens 'weigering een dienstbevel uit te voeren’.

