Groenen gaan voluit voor permanent sociaal energietarief: ‘Logische en noodzakelijke volgende stap’

De groenen lanceren donderdag een wetsvoorstel om het sociaal energietarief structureel te verankeren. De tijdelijke verlenging van afgelopen weekend is een goede zaak, maar een definitief sociaal tarief is “de logische en noodzakelijke volgende stap”, luidt het. Volgens Groen en Ecolo moeten de laagste inkomens permanent beschermd worden.

Mensen met de laagste inkomens hebben automatisch recht op het sociaal energietarief. Deze maatregel bestaat al langer, maar is sinds februari vorig jaar uitgebreid naar mensen die genieten van het recht op verhoogde tegemoetkoming. Dit komt neer op een bruto-inkomen van minder dan 1.640 euro per maand. Concreet betekent het dat vandaag ongeveer dubbel zoveel Belgen, ruim 2 miljoen, een sociaal energietarief hebben.

“De stijgende energieprijzen waren de laatste maanden nijpend voor heel erg veel gezinnen. Zowat iedereen bevestigt: gelukkig was er het sociaal tarief. De maatregel is gericht en daardoor efficiënt. Mocht het uitgebreide sociaal tarief opnieuw wegvallen, dan verhoogt dat de energiefactuur opnieuw voor de meest kwetsbaren. Dat mogen we niet laten gebeuren”, zegt Kamerlid Kim Buyst, die de energiedossiers opvolgt voor Groen.

Volgens de energieregulator CREG is de gemiddelde prijs van elektriciteit tussen 2007 en 2021 gestegen met 84 procent en die van aardgas met 58 procent. Op de factuur van een doorsnee huishouden kan dat een verschil inhouden tot 1.200 euro per jaar. In de eerste helft van dit jaar zijn de prijzen bovendien blijven stijgen. En gezien de oorlog in Oekraïne zijn nog hogere energieprijzen niet ondenkbaar. Dankzij het sociaal energietarief spaart een doorsnee huishouden al snel honderden euro’s uit per jaar.

Op aandringen van de groenen en socialisten heeft de regering-De Croo afgelopen weekend het sociaal energietarief verlengd tot het einde van 2022. Ook de verlaagde btw op energie (6 procent) blijft behouden. Na de zomer zal de situatie herbekeken worden, want het gaat om een zware budgettaire inspanning. De uitbreiding van het sociaal tarief heeft volgens de energieregulator sinds februari vorig jaar 865 miljoen euro gekost.

“De tijdelijke maatregelen zijn belangrijke beslissingen, maar daar mag het niet bij blijven. Zowat alle partijen communiceren sociale plannen en goede voornemens. Wij kiezen bewust voor een wetsvoorstel, dat we ook snel willen inleiden in de Kamer. Als groenen nemen we het initiatief, maar we hopen dat ook andere partijen zich bij het voorstel willen aansluiten”, zegt Kamerlid Kristof Calvo. Hij is onlangs aangeduid als de nieuwe Groen-woordvoerder op sociale thema’s zoals koopkracht en armoedebestrijding.

Vooruit en PS zijn gewonnen voor een verankering van het sociaal energietarief, maar ze stellen zich vragen bij de ‘scherpe demarche’ van de groenen. Via een wetsvoorstel in het parlement hopen die de regering onder druk te zetten. De liberale partijen Open Vld en MR vrezen de budgettaire gevolgen van een permanent sociaal tarief voor 2 miljoen Belgen.