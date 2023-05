‘Groene waanzin’ of ‘noodzakelijk’? Europees commissaris Frans Timmermans verdedigt natuurherstelwet in parlement

Maandag staat Europees commissaris Frans Timmermans in het hol van de leeuw, het Europees Parlement, dat zijn natuurherstelwet aan stukken wil scheuren. Steeds sterker klinkt de roep om een groene pauze. ‘Er tekent zich een patroon af.’

Paniek is bij Europees Commissaris Frans Timmermans (Green Deal) niet te bespeuren, al wacht hem een cruciaal debat. Een flink deel van de Europarlementariërs die hij maandag ontmoet, wil zijn natuurherstelwet en andere groene plannen door de papierversnipperaar trekken. De politieke erfenis van Timmermans – de groene omwenteling in de EU – staat op het spel.

De voortekenen zijn ongunstig voor de Nederlandse commissaris. Begin deze maand verwezen de Europese christendemocraten de natuurherstelwet naar de prullenbak, net als de door Timmermans voorgestelde halvering van het pesticidegebruik door boeren. Een week later volgde onverwacht de suggestie van de Franse president Emmanuel Macron om de pauzeknop in te drukken voor nieuwe groene initiatieven. Een ‘misverstand’, bezwoer het Elysée later.

Afgelopen week moest Timmermans opnieuw een rechtse directe incasseren, ditmaal van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. De Duitse christendemocrate zei dat onderzocht moet worden welke wetsvoorstellen het parlement en de lidstaten nog kunnen verwerken tot de Europese verkiezingscampagne volgend voorjaar de Brusselse machinerie stillegt.

Jonge maisplantjes worden bespoten met een bestrijdingsmiddel tegen ziekten, onkruid of schimmels. De voorgestelde halvering van het pesticidegebruik door boeren is door de christendemocraten al naar de prullenbak verwezen. Beeld Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Opvallend, want Von der Leyen heeft al die wetsvoorstellen zelf goedgekeurd. “Er tekent zich een patroon af”, merkt een betrokken EU-ambtenaar op over de aanzwellende roep dat het genoeg is geweest met de groene golf.

‘Verlicht despotisme’

Het is vooral de natuurherstelwet die de woede van conservatieve parlementariërs wekt. De eisen zouden de landbouw, de woningbouw, het transport en vele andere vormen van bedrijvigheid knevelen. Vlaamse liberalen spreken over ‘verlicht despotisme’. Als het klimaat verandert moeten natuur en mens zich volgens hen gewoon aanpassen. Rechtse fracties in het parlement zien de natuurherstelwet als het ultieme voorbeeld van de ‘groene waanzin’ die Europa kapotmaakt en het bewijs dat ‘de elite’ erop uit is om boeren hun land af te pakken.

Het wetsvoorstel moet een eind maken aan de achteruithollende kwaliteit van grond, rivieren en zeeën. Circa 80 procent van de leefgebieden verkeert in slechte staat, mede door overbemesting, vervuiling en droogte. Dat bedreigt de biodiversiteit die onmisbaar is voor landbouw maar ook veel andere sectoren.

Als het aan de Commissie ligt valt in 2030 minstens 20 procent van de grond en zee onder een herstelprogramma. Verder moet de afname van het aantal bestuivers (bijen, vlinders) een halt worden toegeroepen, moeten steden meer parken krijgen en rivieren meer ruimte. Met een andere wet wil de Commissie het pesticidegebruik halveren.

Voedselzekerheid

Ambitieuze plannen waarvan de Commissie beseft dat ze meer uitleg behoeven. Timmermans zal de parlementariërs voorhouden dat de natuurherstelwet niet ten koste gaat van voedselproductie, een argument waar de tegenstanders graag mee schermen. Integendeel, stelt de Commissie: doorgaan op de oude weg met nog meer verlies aan biodiversiteit, ondermijnt juist de voedselzekerheid.

Dat boeren straks 10 procent van hun land niet meer mogen gebruiken, zoals de christendemocraten beweren, wordt door de Commissie ontkend. Het gaat om een ander gebruik van land naast slootjes en wegkanten, iets dat het nieuwe landbouwbeleid al voorschrijft.

Eurocommissaris Frans Timmermans. De voortekenen zijn ongunstig voor zijn Green Deal. Beeld ID/ Bart Dewaele

Timmermans wil zich in het Europees Parlement als een ‘begripvol realist’ voorstellen. Dat is hard nodig, want er komen voor de zomer nog een aantal wetsvoorstellen aan die op forse weerstand zullen stuiten. Bijvoorbeeld de Bodemgezondheidswet om de kwaliteit van grond te verbeteren, dat gaat verder dan verslechtering stoppen. Milieuorganisaties bepleiten harde, bindende normen.

In een poging het boerenverzet in de kiem te smoren, stelt de Commissie tegelijkertijd voor de regels voor gengewassen te versoepelen. Een uitruil: minder pesticiden, meer resistent gemaakte gewassen. Bovendien mogen boeren gesubsidieerd worden als ze kiezen voor landbouwmethodes die CO 2 in de grond houden.

Geloofwaardigheid van de EU

Er staat veel op het spel, beseft Timmermans. Zijn in 2020 gepresenteerde vlaggenschip de Green Deal leek dankzij behendige stuurmanskunst zijn einddoel te bereiken. Vrijwel alle klimaatmaatregelen – einde verbrandingsmotor; duurdere CO 2 -uitstootrechten; renovatie en isolatie gebouwen – zijn op tijd aangenomen. De voorstellen voor een circulaire economie (ecodesign, minder verpakking) lijken weinig controversieel. De pijn zit in de derde pijler van de Green Deal: het versterken van de biodiversiteit.

De geloofwaardigheid van de EU staat op het spel, zegt de Commissie. Hoe kan de Unie China, Brazilië en India aansporen hun aandeel te leveren in de strijd tegen klimaatveranderingen als de lidstaten besluiten dat het wel even genoeg is geweest? Ook de ECB waarschuwt: uitstel van de maatregelen maakt de rekening uiteindelijk alleen maar hoger en pijnlijker.

De overgang naar duurzame energie is onomkeerbaar ingezet, concludeerde de nieuwe Brusselse denktank Strategic Perspectives deze maand. De wetten zijn er, nu komt het aan op de uitvoering. “Maar successen uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst”, stelt een Commissie-ambtenaar.”