Groen wil langer zwangerschapsverlof voor tienermama’s: ‘Het is te snel om hun kind uit handen te geven’

“Negen maanden lang was ik kotsmisselijk en had ik allerlei kwaaltjes, dus ik kon maar één dag per week naar school. Begrip kreeg ik daar niet. Vóór de examens kreeg ik al te horen dat ik mijn zesde jaar mocht overdoen, een paar maanden voor ik zou afstuderen.” 17 jaar was Amy toen ze onverwachts zwanger werd. Naar school gaan doet ze sindsdien niet meer. De zorg van haar dochtertje Jade staat nu centraal.

Amy is zeker niet de enige: in Vlaanderen werden in 2019 meer dan 640 meisjes tienermama – goed voor 1 procent van alle nieuwe moeders. Bij het ministerie van Onderwijs zijn er geen precieze cijfers over hoeveel tienermoeders nog naar school gaan. Een voltijdse schoolcarrière combineren met het kersverse moederschap is sowieso een huzarenstukje. Maximaal 10 weken zwangerschapsverlof krijgen de jonge mama’s voor ze weer les moeten volgen.

Te weinig, vindt Astrid Triste van Lejo vzw, een jongerenwerking die tienerouders begeleidt. “Geen enkele mama stuurt haar kind van twee maanden al naar de crèche, ook omdat baby’s daar gewoonweg geweigerd worden omdat ze nog niet gevaccineerd zijn. Jonge mama’s hebben vaak meer tijd nodig om een band op te bouwen en willen het kind niet meteen uit handen geven.”

Groen wil daarom een langer moederschapsverlof van 15 weken, net als een ‘werkende’ mama. “En ook het afstandsonderwijs, bijvoorbeeld als hun kind ziek is, kan een tussenoplossing zijn”, oppert Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen). Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) zegt “open te staan voor het gesprek”, maar wijst ook naar een expertenadvies uit 2014.

Tienervaders krijgen helemaal geen verlof. De redenering is dat zij naar school moeten blijven gaan, in de hoop dat zij zeker een diploma halen. “Maar dat betekent dat de zorg bijna volledig bij de moeder terechtkomt. En de papa kan geen band opbouwen”, zegt Astrid Triste van Lejo. Groen wil dat ook tienerpapa’s in de toekomst een paar dagen met hun pasgeboren kind kunnen doorbrengen.

Niet elke tienerouder vindt de weg terug naar de schoolbanken. Maar dat afscheid kan ook tijdelijk zijn, bewijst Amy. “In september ga ik weer voltijds naar school, vooral omdat ik het goede voorbeeld wil geven aan mijn dochter. Het is niet zo dat je na één tegenslag alles moeten laten vallen, uiteindelijk geraak je er wel.”