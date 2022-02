Groen roept op tot collectieve rouw na corona: ‘Dat kan ook door een avondje door te zakken in een nachtclub’

Heeft het zin om samen te rouwen?

“Natuurlijk. Na een verlies ga je door een individueel rouwproces, maar door corona zijn we ook collectief iets verloren. We zijn allemaal, van dichtbij of veraf, met de dood in aanraking gekomen. We hebben ook allemaal symbolisch verlies geleden: verlies van werk, inkomen, veiligheid, verbondenheid. Deze zekerheden werden door corona onderuitgehaald. Dan is het ook goed om een stukje van het rouwproces met elkaar te delen.”

Heeft rouw dan een praktische functie?

“Het confronteert ons met onze identiteit. Wie een ingrijpend verlies meemaakt, heeft het gevoel dat zijn zelf- en wereldbeeld stuk is. Alles wat zeker was – in het geval van corona: het idee dat je volledig autonoom in een veilige omgeving leeft – ligt plots aan diggelen. In die zin daagt rouw ons uit om onszelf in vraag te stellen. Wie waren we voor het verlies, wie zijn we nu, en wie willen we straks worden?”

Veel families konden geen waardig afscheid nemen tijdens de crisis. Hoe hard slepen ze dit mee?

“Dat hangt ervan af. Veel mensen hebben geprobeerd om toch een alternatieve vorm van afscheid te organiseren. Ze zijn bijvoorbeeld in een kleine groep samengekomen en hebben allemaal een anekdote verteld over de persoon van wie ze afscheid namen. Omdat het afscheid zo klein en intiem was, was het voor sommigen net veel persoonlijker en intenser dan anders. Voor wie totaal geen afscheid kon nemen, zijn de gevolgen natuurlijk groter. Maar ook zij kunnen nu nog hun overleden dierbare eren met een alternatief afscheid.”

Bestaat er een succesformule voor een groot rouwmoment?

“Rouwen is niet alleen stilstaan bij hoe erg het allemaal is, maar ook hoe we ons leven opnieuw kunnen vormgeven. Onderzoek toont zelfs aan dat deze benefit finding een van de belangrijkste helpende factoren is na verlies. Een rouwmoment moet daar de aanzet toe geven.”

“We moeten ook wel beseffen dat mensen op verschillende manieren rouwen. Sommigen zijn verliesgericht en willen stilstaan bij wat ze kwijt zijn, anderen zijn herstelgericht en willen vooral verder met hun leven. Beide zijn oké. Ook qua stijl zijn er grote verschillen. Terwijl sommigen over hun verlies willen praten, willen anderen het omzetten in actie. Zij gaan bijvoorbeeld een paar uur hout hakken of gaan de uitdaging aan om 1.000 kilometer te stappen. Een nachtje doorzakken in een nachtclub om het leven vieren: ook dát is rouw.”

“Daarom zou ik het jammer vinden als een rouwmoment wordt beperkt door de klassieke minuut van stilte waarop het land even stilvalt.”

Welke alternatieven zijn er?

“De overheid zou de mogelijkheid kunnen voorzien om mensen te laten deelnemen aan gespreksgroepen. Het onderwijs zou via creatieve werkvormen aan de slag kunnen gaan. En het hoeft ook niet nationaal georganiseerd te zijn. Op het niveau van een school, een bedrijf, een woon-zorgcentrum of een stad is er ook al veel mogelijk.”

En een Marc Van Ranststraat of Applaus-voor-de-zorgstraat als eerbetoon?

“Dat lijkt me iets te opdringerig, want niet iedereen heeft de behoefte om constant aan een verlies herinnerd te worden. Sommige mensen hangen bijvoorbeeld veel foto’s op van overledenen, terwijl anderen de foto’s wegstoppen in een lade. De ‘Onumenten’, de bezinningsplekken die in de Vlaamse natuur worden opgericht, zijn dan beter geschikt. Wie wil, kan daar op eigen initiatief naartoe gaan.”