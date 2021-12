Groen licht voor versnelde uitrol boostervaccins: 3,25 miljoen extra Belgen komen meteen in aanmerking

Na een positief advies van de Hoge Gezondheidsgraad kwamen de ministers van Volksgezondheid woensdagavond samen om de versnelling van de boostercampagne af te kloppen. De dreiging van de oprukkende omikronvariant bood daarbij weinig ruimte om langer te aarzelen.

Wie volledig gevaccineerd is, geniet immers onvoldoende bescherming tegen de nieuwe variant. Een derde prik met het vaccin van Pfizer krikt de bescherming tegen een symptomatische besmetting weer op tot zo’n 70 procent. Uit cijfers van het nationaal referentielaboratorium blijkt dat de extra dosis snel welkom is. Omikron zorgt momenteel voor 3 procent van de besmettingen, dat is tien keer meer dan een week geleden. Experts verwachten dat de gemuteerde variant van het coronavirus rond de jaarwisseling dominant zal zijn in ons land.

Wachttijd verstreken

Door de beslissing van de ministers van Volksgezondheid komen er meteen 3,25 miljoen extra landgenoten in aanmerking voor een boosterprik. Zij sluiten aan bij een groep van ruim 1,5 miljoen Belgen, onder wie 850.000 Vlamingen, voor wie de wachttijd al verstreken was. Het Agentschap Zorg en Gezondheid maakt zich sterk dat het meer dan 90 procent van de Vlamingen die vorige week in aanmerking kwamen al uitnodigde, maar daarmee zijn ze nog niet gevaccineerd. Ook in de toekomst zullen mensen die een prik van Pfizer of Moderna kregen vaak 4,5 maanden moeten wachten op hun boostershot. De verzending van de uitnodiging duurt tenslotte enkele dagen en een afspraak maken neemt opnieuw tijd in beslag.

De versnelling van de boostercampagne zorgt ervoor dat alle burgers begin februari al van de extra bescherming zullen genieten, terwijl dat oorspronkelijk pas zo’n twee maanden later het geval zou zijn. Virologen juichen die beslissing toe, maar voor vaccinatiecentra zorgt ze voor praktische uitdagingen. De afgelopen dagen getuigden verschillende medewerkers dat ze hoopten om tussen kerst en nieuwjaar even rust te kunnen nemen. Nu de vaccinatietrein sneller gaat rijden, wordt dat moeilijker.

“De beslissing om al dan niet te sluiten ligt bij de vaccinatiecentra zelf”, vertelt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Al laten velen weten dat ze hun deuren openhouden. Het zwaartepunt van de nieuwe vaccinatiecampagne komt er sowieso pas bij het begin van volgend jaar.”

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) laat weten dat hij in de komende dagen met de betrokken spelers zal overleggen om het praktische aspect van de versnelde campagne uit te werken. Nieuwe uitnodigingen zullen sowieso pas volgende week verstuurd worden, intussen roept de minister kandidaten op om zich registreren op de wachtlijst QVAX. Op die manier kunnen vaccinatiecentra hen sneller oproepen wanneer er een extra plek vrijkomt. Voor wie het vaccin van AstraZeneca of Johnson & Johnson toegediend kreeg, verandert er voorlopig niets. Zij wachten respectievelijk vier en twee maanden op hun boosterdosis.