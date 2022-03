Groen en PS willen Russische diamanten boycotten: ‘Geen bloeddiamanten in ons land’

De diamantsector bleef tot nog toe grotendeels buiten schot van de Europese sancties tegen Rusland. Maar daar komt mogelijk verandering in. Groen wil dat de federale regering een importverbod van Russische ruwe diamanten bepleit bij de Europese Unie, nu duidelijk wordt dat ons land via diamanten de oorlog in Oekraïne financiert. Ook de socialisten vinden dat er ingegrepen moet worden.

Van alle ruwe diamanten die door de Antwerpse diamantwijk gaan, is ruim een kwart afkomstig van Alrosa, een Russisch staatsbedrijf met directe banden met het Kremlin. CEO Sergej Ivanov is de zoon van Sergej Borisovitsj Ivanov, een vertrouweling van Vladimir Poetin.

Aangezien Alrosa voor een derde in handen is van de Russische staat, spekt de diamantverkoop de oorlogskassen van Poetin. Uit onderzoek van Het Laatste Nieuws bleek dat Alrosa ook nauw betrokken is bij het Russische militaire apparaat. En dan zijn er ook nog banden met het Russische kernagentschap Rosatom, dat kernwapens ontwikkelt.

Met Antwerpen als draaischijf van de internationale diamantindustrie vloeit volgens Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt Belgisch geld naar Rusland voor de financiering van bombardementen op ziekenhuizen. “Geen Russische bloeddiamanten in ons land”, zegt hij.

“Als Alrosa betrokken is bij de wapenindustrie, is het niet logisch dat het kan blijven opereren en moet worden bekeken op welke manier we kunnen optreden”, klinkt het dan weer bij PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne. Vicepremier Frank Vandenbroucke (Vooruit) zit op dezelfde lijn. “Wij zullen ons niet verzetten tegen zulke sancties”, zegt vicepremier Vincent Van Peteghem (CD&V).

Alrosa-CEO Sergej Ivanov bij Vladimir Poetin (februari, 2018). Van alle ruwe diamanten die door de Antwerpse diamantwijk passeren, is ruim een kwart afkomstig van het Russische staatsbedrijf Alrosa. Beeld BELGAIMAGE

“We stellen vast dat tot op vandaag geen enkele partij in de kern een dergelijk voorstel heeft gedaan”, reageert het kabinet van bevoegd minister Sophie Wilmès (MR) op het idee van een importstop. “Als het zou komen, hebben we geen principiële problemen met zo’n voorstel.” Wilmès vreest wel voor mogelijke gevolgen voor de tewerkstelling in de sector.

Europa beraadt zich deze week over een vijfde sanctiepakket. De kans bestaat dat diamanten daar deze keer wel bij zitten. In februari kwam de Vivaldi-regering al overeen dat ons land zich niet zou verzetten als Europa sancties zou nemen tegen de diamantsector. Europa besliste uiteindelijk zelf om de diamanten toen niet op te nemen in het sanctiepakket. Maar dat kwam onder meer omdat ons land dat zelf gevraagd had in de voorbereidende diplomatieke gesprekken, zo kon De Morgen achterhalen. Verscheidene regeringspartijen geven aan verrast te zijn over die gang van zaken.

Vorige week waarschuwde AWDC, de lobby-organisatie van de Antwerpse diamantsector, dat een importverbod op Russische diamanten tot 10.000 jobs zou kunnen doen verdwijnen, aangezien de diamant in België direct en indirect voor meer dan 30.000 jobs zorgt. Maar die inschatting is gebaseerd op een verouderde studie van vijftien jaar geleden, gefinancierd door de diamantsector zelf.

Het AWDC zegt ook dat sancties weinig gevolgen zullen hebben voor Rusland. Zodra de diamanten niet meer naar Antwerpen komen, neemt Dubai ze in dank aan, klinkt het. Ook Antwerps burgemeester Bart De Wever ziet het zo. “Ik zou achter een boycot kunnen staan als dat een wereldwijde boycot is, zodat je Rusland treft en niet alleen ons”, zei hij op VTM Nieuws.