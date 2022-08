Groei webwinkels stagneert: ‘We gaan weer naar normaliteit’

Het afgelopen kwartaal lag de totale omzet van Nederlandse webwinkels 10 procent lager dan die van dezelfde periode vorig jaar. Is dat ook het geval in België?

Neerman: “Het gaat voornamelijk over een algemene vertraging van de groei. We zien een zekere terugval van webwinkels na enkele enorme coronapieken. De afgelopen jaren werd er heel wat meer online geshopt. Vaak omdat er simpelweg geen andere keuze was: de fysieke winkels waren gesloten. Maar ook als de winkels open waren, waren we bang om ernaartoe te gaan en bestelden we liever online. Nu de pandemie meer en meer naar de achtergrond verdwijnt, zien we dat mensen weer meer naar een fysieke winkel gaan en minder online winkelen.”

Kunnen we dan concluderen dat het goed gesteld is met fysieke winkels?

“In vergelijking met corona is er sprake van een stijging van de omzet van fysieke winkels. De meeste winkels herstellen zich langzaamaan en hebben corona overleefd. Dat op zich is al een hele prestatie. Wel zien we dat fysieke winkels enkele uitdagingen kennen. Zo vormen personeelstekorten een groot probleem. Zeker voor kleine, zelfstandige winkels. Ook de personeels- en energiekosten liggen veel hoger door de inflatie. Een fysieke winkel openhouden is momenteel enorm duur en moeilijk.”

Heeft de inflatie ook een invloed op webwinkels?

“Jazeker. De brandstofprijzen zijn enorm hoog en ook de leveringskosten worden opgetrokken. Zo kondigde PostNL al prijsverhogingen aan. Dat zorgt er allemaal voor dat ook e-commerce duurder wordt.

“Daarbij geven mensen ook minder uit door de inflatie. Wat heel opvallend is, zijn de prijsstijgingen in de voedingssector. Mensen geven daardoor een veel groter deel van hun budget uit aan voeding en moeten hun andere uitgaven logischerwijs beperken.

“We worden ook prijsgerichter en kiezen sneller voor de goedkopere huismerken terwijl het tijdens corona net de A-merken waren die het erg goed deden. Ook daar moeten de winkels, zowel fysiek als online, op inspelen.”

Wat met de grote onlinespelers? Dalen ook hun cijfers of blijven zij relatief ongeschonden?

“Het zijn voornamelijk de grotere webwinkels die hun omzet zien dalen. Grote spelers zoals Zalando hebben enorm geprofiteerd van de coronacrisis en kennen nu een terugval. Dat is normaal. Het is niet zo dat we webwinkels nu de rug toekeren. De coronaperiode is simpelweg voorbij en de enorme pieken die daardoor gecreëerd werden, vlakken nu weer af.”

Gaan we dan terug naar cijfers van voor corona?

“Klopt. Je ziet een terugval ten opzichte van corona maar niet ten opzichte van vóór corona. Wat de e-commerce betreft is er zelfs sprake van groei, al is die iets trager dan voorheen. We komen in een nieuwe fase terecht waarin e-commerce normaal is. Het nieuwe aspect is ervanaf, net zoals de snelle groei.

“Op vlak van voedsel is er online wel een zekere doorbraak geweest dankzij de pandemie, al lijkt dat niet zo als we de huidige cijfers vergelijken met die van tijdens corona. Webshops zoals Collect&Go kennen een grote terugval. En toch zetten supermarkten meer en meer in op thuislevering en e-commerce. E-commerce voor supermarkten is onmisbaar geworden.”

Er wordt vaak gezegd dat fysieke winkels langzaamaan zullen verdwijnen en webwinkels het zullen overnemen. Klopt dat?

“Nee. Dat wisten we al voor corona, maar de pandemie heeft dat nog maar eens verduidelijkt. We zien dat e-commerce steeds belangrijker wordt en blijft groeien. Maar dat betekent niet dat fysieke winkels zullen verdwijnen. We hebben nog steeds nood aan een fysieke winkel en dat zal zo blijven. De twee zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar.”