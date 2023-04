Grigori Sverdlin hielp al vijfduizend Russen te ontsnappen aan militaire dienst: ‘Er is angst en paniek’

Nu Moskou de wet heeft veranderd, is het voor reservisten nog moeilijker geworden de oproep voor militaire dienst te ontlopen. Grigori Sverdlin helpt ze Rusland uit. Maar hij heeft geen illusies dat dat helpt tegen de oorlog. ‘Het ministerie van Defensie kan zoveel mensen mobiliseren als het nodig heeft.’

“Moet ik mijn zoon nu naar het buitenland sturen?” “Laat de douane mij het land nog wel uit?” “Bij welke bossen of bergen kan ik illegaal de grens oversteken?”

Grigori Sverdlin ontving sinds dinsdag meer dan zeshonderd dringende hulpverzoeken van Russen. Zij maken zich grote zorgen na een plotse hervorming van de rekruteringswet, waardoor het Russische leger mannen gemakkelijker kan oproepen om te gaan vechten in Oekraïne. “Er is sprake van angst en paniek”, zegt Sverdlin aan de telefoon vanuit Tbilisi.

De 43-jarige Rus vluchtte zelf aan het begin van de oorlog naar Georgië en richtte daar de verzetsbeweging Idite Lesom op, “ga door het bos” – een gezegde dat in het Russisch betekent: maak dat je wegkomt. Sinds de mobilisatie, afgelopen september, helpt zijn organisatie Russen hun oproep te ontlopen of te deserteren uit het leger, onder meer door mensen de grens over te smokkelen. Meer dan vijfduizend Russen zijn met hulp van Idite Lesom buiten de greep van het leger gebleven, zegt Sverdlin. Dat is een groep ter grootte van een brigade.

Tot deze week was vluchten niet noodzakelijk om de mobilisatie legaal te ontlopen. Mannen konden zich binnen Rusland verstoppen voor militaire rekruteringsambtenaren zonder te hoeven vrezen voor strafmaatregelen. De instructies van activisten zoals Sverdlin waren simpel: verblijf op een ander adres dan waar je staat ingeschreven en blijf binnen tijdens mobilisatierondes, als rekruteringsambtenaren de oproepbrieven overhandigen op het werk en in het openbaar vervoer.

Maar onderduiken voor de rekruteringsambtenaar heeft nu geen zin meer. Het parlement paste de wet aan zodat het leger de oproepbrief via internet kan versturen. Russische mannen krijgen nu via een online-overheidsportaal te horen dat ze zich moeten melden op een rekruteringsbureau van het leger. Zeven dagen na verzending geldt de oproepbrief als ‘ontvangen’. “Zelfs als je zonder internet op de datsja zit, wordt toch aangenomen dat je de oproepbrief hebt gelezen”, zegt Sverdlin.

U adviseert mannen om Rusland te verlaten indien mogelijk. Wat zegt u tegen mannen die dat niet kunnen of willen?

“Hetzelfde als vóór deze week: ga niet naar het rekruteringsbureau van het leger na ontvangst van de oproepbrief. Al zijn de consequenties van wegblijven nu ernstiger geworden. Na ontvangst van de brief mag je Rusland niet meer verlaten. Als je je niet binnen twintig dagen meldt, neemt de overheid nog meer rechten van je af. Je mag geen auto meer rijden, geen lening afsluiten, geen vastgoed verkopen.”

Moeten weigeraars ook rekening houden met een gevangenisstraf?

“Het blijft slechts een administratieve overtreding om je na een oproep niet te melden bij het rekruteringsbureau. Je kunt een boete krijgen van 3.000 roebel (omgerekend 33 euro, red.), maar ze kunnen je niet de gevangenis ingooien.”

In Rusland bestaat een alternatieve dienstplicht voor mensen die wegens gewetensbezwaren niet willen vechten.

“Die bestaat ja, maar alleen in de grondwet. Sinds het begin van de oorlog is slechts één persoon erin geslaagd om via een rechtszaak een civiele dienstplicht te krijgen. Een verzoek indienen voor een alternatieve dienstplicht is een goede manier om uitzending naar het front te vertragen, maar biedt helaas geen hoop op een civiele taak.”

Er dreigen wel jarenlange gevangenisstraffen voor Russen die eenmaal in het leger zitten en weigeren te vechten tegen Oekraïne. Wat raadt u deze mensen aan?

“Weiger bevelen zo ver mogelijk van het front, dan is de strafrechtelijke overtreding voor de wet minder zwaar. Maar het heeft geen zin om algemene richtlijnen te geven, want iedere zaak is anders. Deserteren is een ernstige beslissing met strafrechtelijke consequenties.”

Sinds de mobilisatie zijn honderdduizenden mannen naar het buitenland gevlucht. Hoe gaat u mensen helpen die straks het land niet meer mogen verlaten?

“Wie niet op een opsporingslijst staat, kan nog legaal de grens over. Dat is anders voor mensen die vervolgd worden, zoals deserteurs. Wij helpen ze om het land illegaal te verlaten. Ik kan om veiligheidsredenen niet zeggen welke grenzen ze precies oversteken, maar iedereen weet dat Rusland een lange landsgrens heeft. En die wordt niet overal bewaakt. We hebben vrijwilligers die mensen naar de grens gidsen. Ze brengen mensen zo ver mogelijk met de auto en sturen hen dan te voet de grens over. Aan de andere kant pikt een vrijwilliger hen op.”

Verwacht u dat het Russische leger er bij een volgende mobilisatieronde in slaagt om voldoende strijdkrachten te werven?

“Absoluut. Deze wet zal het makkelijker maken voor het ministerie van Defensie om zoveel mensen te mobiliseren als het nodig heeft.”