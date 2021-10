Griep, verkoudheid of het coronavirus? Dit is het verschil in symptomen

Wat is griep?

Griep is een besmettelijke luchtweginfectie die wordt veroorzaakt door het influenzavirus A of B. Volgens gezondheidsinstituut Sciensano worden elk jaar een half miljoen Belgen getroffen door een griepsyndroom. Daarvan belanden er – afhankelijk van hoe zwaar de epidemie is – 5.000 tot 15.000 in het ziekenhuis (1 tot 3 procent). Van deze patiënten sterft uiteindelijk 6 procent.

Het griepseizoen begint normaal pas na Nieuwjaar, al is er eind december al een klein beetje circulatie, en kan duren tot na de krokusvakantie. Veel mensen die vandaag naar de huisarts stappen met symptomen, hebben in werkelijkheid dan ook een verkoudheid of coronabesmetting.

Wat zijn de symptomen?

Heel wat symptomen van de griep treden ook op bij een coronabesmetting: enkel een test kan dan uitsluitsel geven. Het gaat vooral om koorts, vermoeidheid en een droge hoest. Bij de griep geven wel meer mensen aan dat ze spier- en/of hoofdpijn hebben.

Veel niezen, een loop- of net een verstopte neus en/of keelpijn zonder veel andere symptomen wijzen dan weer vaker – maar zeker niet altijd – op een verkoudheid dan op griep of Covid-19. Het gaat daarbij om een infectie van de bovenste luchtwegen veroorzaakt door een verkoudheidsvirus. De verkoudheidsgolf begint ook veel eerder dan het griepseizoen, meestal vanaf half september.

Ironisch genoeg maken de coronavaccinaties het verschil tussen een verkoudheid en Covid-19 moeilijker te herkennen, doordat de coronasymptomen bij de meeste mensen dankzij de bescherming veel milder zijn.

Beeld ANP Graphics

Wanneer moet je je laten testen?

Volgens een inventarisatie door de Wereldgezondheidsorganisatie van 55.924 patiënten in China zijn de meest voorkomende symptomen van Covid-19 koorts (88 procent) en droge hoest (68 procent) gevolgd door vermoeidheid (38 procent), slijm ophoesten (33 procent) en benauwdheid (19 procent). Zo’n één op de zeven patiënten klaagt over keel-, hoofd- en spierpijn; één op de twintig wordt misselijk of heeft een verstopte neus. Nog zeldzamer zijn diarree (4 procent) en het ophoesten van bloed (1 procent).

Sciensano raadt aan je te laten testen op Covid-19 als je één van de volgende symptomen hebt:

• hoesten

• kortademigheid en ademhalingsmoeilijkheden

• pijn in de borst

• geur- of smaakverlies

In dat geval blijf je best thuis en bel je de huisarts voor een coronatest. Maar ook koorts, spierpijn, vermoeidheid, een loopneus of verstopte neus, keelpijn, hoofdpijn, verminderde eetlust, waterige diarree, acute verwardheid en een plotse val kunnen op een infectie met Covid-19 wijzen.

Wat als je symptomen hebt?

Bel naar je huisarts en leg uit welke symptomen zijn opgedoken. De dokter zal achterhalen of je thuis kan uitzieken of andere zorgen nodig hebt.