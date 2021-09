Griekse componist van de sirtaki overleden

Theodorakis laat een oeuvre van meer dan 1.000 werken na. Zijn versie van de sirtaki, of ‘Zorba’s dans’, geldt sinds de jaren zestig als de muziek waarop de bekende Griekse dans het beste uitgevoerd kan worden. Voor de soundtrack bij Zorba de Griek werd Theodorakis in 1965 genomineerd voor een Grammy-award. Ook in 1974 sleepte hij een nominatie in de wacht, toen voor de muziek bij de film Serpico, met in de hoofdrol Al Pacino.

In de jaren zestig verwierf de componist in onze contreien bijkomende bekendheid vanwege zijn samenwerking met Liesbeth List. De Nederlandse zangeres bracht in 1967 het album Liesbeth List zingt Theodorakis uit. Ze zong zijn ‘Mauthausen-liederen’, genoemd naar het concentratiekamp in het gelijknamige Oostenrijkse dorp.

Theodorakis was dan ook maatschappelijk zeer geëngageerd en politiek erg actief. Zo bekampte hij tijdens de Tweede Wereldoorlog als verzetsstrijder het fascisme in Griekenland. Tijdens de Griekse burgeroorlog (1946-1949) werd hij gevangengenomen en gefolterd. Hij zou toen tot tweemaal toe levend begravend zijn.

Theodorakis was ook een fervente tegenstander van het Griekse kolonelsregime (1967-1974). Snel na de machtsovername werd hij gevangengenomen, maar na een internationale solidariteitsactie werd hij naar Parijs verbannen. In de jaren daarna zocht hij wereldwijd steun in zijn strijd om in Griekenland de democratie te herstellen.

Na de val van het regime keerde Theodorakis terug naar Griekenland, waar hij zich op de partijpolitiek stortte. Voor de communistische partij zetelde hij meermaals in het parlement, hij was ook twee jaar minister in de regering van premier Constantinos Mitsotakis - de vader van de huidige Griekse premier Kyriakos Mitsotakis. Enkele jaren geleden trok Theodorakis mee de straat op om te betogen tegen de harde besparings- en saneringsmaatregelen in het kader van de financiële crisis.

In 2007 ontving Theodorakis op het Filmfestival Gent een Lifetime Achievement Award tijdens de uitreiking van de World Soundtrack Awards.