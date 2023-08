Griekenland vecht tegen het vuur

De tijden waarin de Europese zomer vooral met zorgeloze beelden van drukke stranden en overvolle zwembaden geassocieerd werd, lijken steeds verder achter de rug te zijn. De klimaatopwarming maakt de zomermaanden gevaarlijker en daar horen ook extreme weerfenomenen bij. In Griekenland doet de lokale brandweer er momenteel alles aan om in verschillende regio’s bosbranden onder controle te krijgen. Met sterke windstoten en temperaturen boven de 40 graden is dat niet evident. Vele brandweerlieden raakten gewond en al twintig mensen lieten het leven. Achttien van hen waren migranten die de grens met Turkije overstaken en zich in een boshut verscholen.

Beeld AFP

