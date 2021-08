Griekenland geeft vluchtelingen boete van 5.000 euro omdat ze geen PCR-test hebben

Na aankomst werden de vluchtelingen eerst veertien dagen in quarantaine geplaatst, meldt dagblad Efsyn dinsdag. Geen van hen werd ziek, waarna ze werden overgebracht naar een asielzoekerscentrum voor formele registratie. Daar ontvingen ze een boete omdat ze geen vaccinatiebewijs of negatieve test bij zich hadden en de Griekse politie de covidregels toepaste, zoals die gelden voor toeristen en zakenreizigers.

Griekenland voerde hetzelfde beleid ook al kort aan het begin van de pandemie in maart 2020, maar de boetes zijn nu weer terug van weggeweest. Volgens de Griekse krant is de timing niet toevallig en verscherpen de autoriteiten juist nu hun afschrikkingsbeleid, om Afghanen die op de vlucht slaan voor de Taliban te ontmoedigen door te reizen naar Griekenland.

Het is niet de eerste keer dat Griekenland de covidmaatregelen aangrijpt om de bewegingsvrijheid van vluchtelingen en migranten verder in te perken. Zo moesten vluchtelingenkampen met bij elkaar zo’n 120.000 bewoners vorige zomer weken tot maanden langer in lockdown blijven dan de rest van het land.

Criminalisering

De boetes passen daarnaast in een bredere trend van criminalisering van asielzoekers, waarvoor hulporganisaties al langer waarschuwen. Zo worden de bestuurders van overstekende boten in Griekenland steeds vaker veroordeeld tot tientallen jaren gevangenisstraf vanwege mensensmokkel: ngo Border Monitoring telde daarvan alleen al op de eilanden Lesbos en Chios 48 voorbeelden.

Ook bij de Grieks-Turkse landsgrens belandden vorig jaar tientallen vluchtelingen en migranten in de gevangenis in plaats van in een asielzoekerscentrum, vanwege het ‘illegaal oversteken van de grens’. Begin augustus stelde een groep Europarlementariërs vragen aan de Europese Commissie over deze praktijken, die in strijd zijn met Europees en internationaal recht.

Griekenland voerde het afgelopen jaar ook al een rechtszaak tegen een vader wiens zoontje op zee verdronk: hij wordt ervan beschuldigd het leven van zijn kind in gevaar te hebben gebracht. In februari werd een zwangere vrouw die zichzelf in haar tent in vluchtelingenkamp Moria in brand stak aangeklaagd vanwege brandstichting en vernieling van openbaar bezit.

De groep asielzoekers op Chios gaat nog wel in beroep tegen de covid-boete, die hun in het Grieks zonder vertaling werd gepresenteerd, waardoor ze niet begrepen wat ze ondertekenden. Als de strafmaatregel desondanks standhoudt voor de rechter, zal de 5.000 euro worden ingehouden op hun maandelijkse zakgeld, meldt Efsyn. Dat bedraagt voor alleenstaande bewoners van een vluchtelingenkamp zo’n 75 euro per maand.