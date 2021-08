Greta Thunberg heeft niets met mode, maar Vogue hoopt met haar Scandinavië te bekoren

Dat er een 18-jarig meisje op de cover van Vogue staat is op zich niks bijzonders, de meeste topmodellen zijn immers nog tieners. Maar dat het kaftmeisje in kwestie een felle klimaatactivist is die geen bal om mode geeft, dát is wel nieuws. Zeker als de activist in kwestie Greta Thunberg heet.

De aanleiding om Thunberg, met een paard, op de cover te zetten is de lancering van de 27ste editie van modetijdschrift Vogue. Terwijl de Nederlandse editie deze zomer na vijf jaar is gestopt, is de eerste Scandinavische editie net begonnen: een Engelstalige uitgave die Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland en IJsland bedient. Onder leiding van hoofdredacteur Martina Bonnier, een ervaren journalist en telg uit een eeuwenoud Zweeds uitgeversgeslacht, presenteert het blad zich als vooruitstrevend en ruimdenkend, met een meer dan warme belangstelling voor duurzame mode.

In haar hoofdredactioneel schrijft Bonnier: ‘Ik ben ongelooflijk trots om Greta Thunberg op dit eerste nummer te hebben staan. Ze is niet alleen een unieke Scandinavische persoon en een krachtige veranderaar, ze belichaamt ook de liefde voor de natuur, het streven naar duurzaamheid en de stoere onverschrokkenheid die de kern vormen van onze visie.’

Tweedehandsje

De foto's van Thunberg voor de cover en in het blad werden in de bossen bij Stockholm geschoten door het gerenommeerde natuurfotografenduo Alexandrov Klum, dat bestaat uit Mattias Klum en zijn partner Iris Alexandrov. De kledingstukken die Thunberg draagt, zijn uiteraard geen Primarkjes maar creaties gemaakt door afgedankte en overgebleven kledingstukken en materialen te verknippen en opnieuw te gebruiken – upcycling, zoals dat in hip modejargon heet.

In het begeleidende interview vertelt Thunberg dat ze zelf al drie jaar lang geen kleding gekocht heeft. Haar laatste aanschaf was een tweedehandsje. Kleding die stukgaat, zoals de luipaardprintlegging die Thunberg tijdens het interview draagt, repareert ze zelf door er lapjes op te naaien. Daarnaast leent ze kleren van vrienden en bekenden.

Dat anderen wel goedkope kleren kopen, snapt Thunberg heus: ‘Natuurlijk begrijp ik dat mode voor sommige mensen een groot deel uitmaakt van hoe ze zichzelf en hun identiteit willen uiten. Maar als je fast fashion koopt, draag je bij aan die industrie en moedig je ze aan om uit te breiden en door te gaan met hun schadelijke proces.’ Op haar Twitter-account legt Thunberg naar aanleiding van haar Vogue-cover in drie posts uit wat er op gebied van vervuiling en uitbuiting niet deugt aan snelle mode.

In het interview, dat in zijn geheel online staat, gaat Thunberg verder nog in op de heftige reacties die ze oproept, haar Aspergersyndroom, haar obsessie voor de tv-serie Friends en haar liefde voor dieren. Paarden en honden bevallen haar het best, al waren haar eerste huisdieren mieren. Die haalde ze met haar zusje uit het bos om ze thuis in een potje te bewaren. Iets wat Thunberg, in retrospect, niet zo heel fideel vindt ten opzichte van de mieren in kwestie.