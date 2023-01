Grensoverschrijdend gedrag professor: ‘De UGent heeft deze zaak vijf jaar laten verrotten’

De schorsing van vier maanden voor een van grensoverschrijdend gedrag beschuldigde professor roept in en rond de UGent felle reacties op. ‘Het probleem is eigenlijk dat men pas heeft ingegrepen toen er iets over in de media kwam.’

De tuchtraad sprak dinsdag een schorsing van vier maanden uit tegen een 45-jarige professor biotechnologie naar aanleiding van grensoverschrijdend gedrag dat in 2017 al was gemeld, maar pas aandacht kreeg toen vijf jaar later bekend raakte dat er met de melding niets was aangevangen. Naast de schorsing verliest de professor ook vier maanden lang een vijfde van zijn loon.

“Over vier maanden mag hij gewoon opnieuw beginnen”, schreef Lise Goossens van de Gentse vzw Meldet zaterdag in een commentaar op demorgen.be. “Want er is geen enkel preventieplan, geen bescherming voor de klokkenluiders, geen daderbegeleiding opgenomen in de sanctie.” De vzw heeft het verder over “maar liefst tien extra meldingen over het seksueel grensoverschrijdend gedrag van de hoogleraar in professionele context doorheen de jaren, in binnen- en buitenland: aanranding, handtastelijkheden, ongewenste seksuele opmerkingen, machtsmisbruik en stalking.”

De UGent stelt dat het opiniestuk “tal van beweringen en insinuaties bevat die manifest onjuist zijn”. De advocaat van de professor, Joris Van Cauter, betwist dat er andere meldingen van grensoverschrijdend gedrag zouden zijn: “Het is absoluut onwaar dat er naast de melding uit 2017 nog andere zouden zijn.”

De professor werd afgelopen weekend op sociale media ‘verkrachter’ genoemd, een woord dat in de tuchtzaak geen enkele keer is gevallen.

#MeToo-bom

In 2017 ontmoetten twee ex-studentes aan de UGent tijdens een vakantie in het buitenland hun vroegere promotor en professor biotechnologie. De man nam op diezelfde plek deel aan een congres. De drie besloten ’s avonds iets te gaan drinken. Nadat een van de studentes was gaan slapen maakte de op dat ogenblik 40-jarige wetenschapper avances bij de andere. De vzw Meldet bestempelt het als “aanranding”.

De studente meldde het gebeuren in 2017 aan Trustpunt, het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag aan de UGent. Van vicerector Mieke Van Herreweghe kreeg de studente te horen dat de man zich had verontschuldigd voor zijn “vrijpostig gedrag na een avondje drinken”. En daar bleef het toen bij.

Eind 2021 ontplofte de #MeToo-bom aan Vlaamse universiteiten, met tal van getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag. De ex-studente deed haar verhaal begin 2022 in De Standaard, waarna de professor begin maart bij voorlopige ordemaatregel werd geschorst. De man zit dus al bijna een heel jaar thuis te wachten op het oordeel van de tuchtraad van de UGent.

“Hij mag nu ook de komende vier maanden fysiek niet meer op de werkvloer aanwezig zijn”, zegt Tim Joosen van Acod. “Maar na vier maanden dan weer wel. De uitspraak voelt daardoor aan als zeer mild. Ze zet hopelijk aan tot nadenken over het feit dat de tuchtraad voor professoren uitsluitend bestaat uit professoren. Wij ijveren als vakbond al langer voor een grotere diversiteit binnen de tuchtraden.”

De Gentse rector Rik Van de Walle kondigde vorige week aan dat hij het dossier van de geschorste professor zal overmaken aan het parket van Oost-Vlaanderen.

‘Heksenjacht’

Tim Joosen zegt weet te hebben van “één bijkomende melding” tegen de professor, maar dat lijkt te gaan om een ex-partner van hem die kort na de relatiebreuk naar de tuchtraad stapte. Haar relaas was van een andere orde en werd door de tuchtraad wel onderzocht, maar niet relevant bevonden. Binnen de UGent zijn er daarnaast volgens de vzw Meldet wel tal van meldingen tegen meerdere andere nog actieve professoren. Lise Goossens schrijft: “En ja, er staan nog veertien anderen in de rij, informatie die al een jaar geleden werd doorgegeven aan Trustpunt. Rik Van de Walle is op de hoogte, en alle veertien daders zijn vandaag nog actief werkzaam aan de universiteit.”

Het lijkt erop dat de professor biotechnologie van zichzelf een symbooldossier heeft gemaakt. “De man heeft in 2017 de universiteit laten weten dat hij een fout heeft gemaakt”, zegt Joris Van Cauter. “En dat hij openstond voor om het even welke sanctie, ook een bemiddelingstraject. Dat was toen zijn standpunt, en dat is het vandaag nog steeds. Het is de universiteit die deze zaak meer dan vijf jaar heeft laten verrotten.”

“Het probleem is eigenlijk dat men pas heeft ingegrepen toen er iets over in de media kwam”, zegt Tim Joosen. “Had men vijf jaar geleden maatregelen getroffen of een volwassen gesprek aangegaan met die man, dan had het zover niet hoeven te komen. Nu is er op de universiteit eerder een sfeertje van: ‘Er is ons jaren geleden al gezegd dat je beter niet alleen die zijn bureau binnengaat.’ Verschillende mensen hebben al aangegeven dat ze niet meer met hem willen samenwerken.”

Joris Van Cauter spreekt zonder meer van een heksenjacht: “Het gaat om één enkel feit van inmiddels bijna zes jaar ­geleden, waar hij zich zowel in 2017 als in 2022 uitvoerig voor heeft geëxcuseerd en dat niet eens strafrechtelijk is.”