‘Grens van fatsoen is ver overschreden’: Groen vraagt ontslag Koen Kennis (N-VA) na dodelijk ongeval

Op dinsdagochtend staken de twee jonge zusjes van 9 en 1,5 jaar oud over op het zebrapad van de Lange Leemstraat ter hoogte van de Sint-Vincentiusstraat, waar het gelijknamige ziekenhuis gevestigd is. Daar werden ze aangereden door een vrachtwagen die uit de Sint-Vincentiusstraat kwam aangereden en de zusjes niet gezien had. Ze hadden namelijk allebei groen licht.

De lichtregeling op het kruispunt was al langer voer voor discussie. De stad maakte het kruispunt eerder al conflictvrij door een ‘groen vierkant’ te installeren, zodat zwakke weggebruikers en autoverkeer zich nooit op hetzelfde moment op het kruispunt zouden bevinden.

Maar die beslissing werd teruggedraaid vanuit het stadsbestuur, zogezegd omdat ze te lange wachttijden zou veroorzaken en daarmee de uitrijdende hulpdiensten van het nabijgelegen Sint-Vincentiusziekenhuis zou verhinderen. Dat zegt mobiliteitsschepen Koen Kennis van N-VA. Er werd wel een extra waarschuwingslicht geplaatst om de bestuurders te waarschuwen dat er zich ook zwakke weggebruikers op het kruispunt konden bevinden.

Ontslag

De beslissing kwam er echter niet op vraag van het Sint-Vincentiusziekenhuis, meldt Radio 1 nu. Het was zelfs niet nodig om terug te keren naar de oude regeling. De uitrijdende hulpdiensten hebben steevast een alternatieve route, en waren dus niet geblokkeerd wanneer het kruispunt vastzat.

Wouter Van Besien, die voor Groen in de gemeenteraad van Antwerpen zit, vraagt nu het ontslag van Kennis. “Eerst de beleidsbeslissing nemen om een kruispunt onveiliger te maken, dan dit met een leugen in de schoenen van een ziekenhuis willen schuiven. De grens van het fatsoen is ver overschreden”, laat hij weten op Twitter.