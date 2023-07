Gratis porno voor alle gedetineerden in de nieuwe gevangenis van Haren: ‘Net Club Med’

Doorgaans komt de beschrijving van mensen die een gevangenis nooit van binnenuit hebben ervaren en dat vast ook nooit zullen doen. Nu is het de 27-jarige Brusselse snapchat-ster Darrazi in de krant La Capitale die terugblikt op zijn verblijf in de vorig jaar geopende gevangenis van Haren: “Eerlijk? De gevangenis van Haren, dat is net Club Med. Ook al vond ik het niet prettig om van mijn vrijheid te worden beroofd: ik had helemaal niet het gevoel in een gevangenis te zitten.”

Darazzi heeft tienduizenden volgers en deelde op vrijdag 30 juni een eerdere oproep om in de Anneessenswijk in Brussel te gaan manifesteren naar aanleiding van de dood van de 17-jarige Nahel in Nanterre: “Kom, we gaan de Fransen laten zien wat rebellie is.”

Darazzi was een van de 200 jongeren die dat weekend werden opgepakt, en de enige die werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en uiteindelijk ook aangehouden. Dat gebeurde op beschuldiging van “aanzetten tot het plegen van misdaden en wanbedrijven”. Hij zag zich overgebracht naar de gevangenis.

Maar zo voelde het wat Darazzi betreft dus allerminst. “Als je daar aankomt, geven ze je een make-over”, vertelt hij. “Geef je maat op en ze geven je nieuwe kleren en nieuwe Kalenji-schoenen van bij de Decathlon: trainingspakken, T-shirts, ondergoed, sokken, twee paar baskets. Ze geven je ook een badge om de deuren te openen. Je hebt recht op twee speelmomenten per dag. Er is een voetbalveld, er zijn fitnessapparaten en activiteiten. Je cel is open en je hebt een goed zicht op buiten door het raam omdat er geen tralies zijn. In je cel heb je een douche waar je twaalf minuten per dag gebruik van kunt maken, een koelkast, een magnetron en televisie met 80 gratis zenders waaronder ’s avonds ook twee pornozenders.”

Laat het nu exact datgene zijn wat de ontwerpers van ‘gevangenisdorp Haren’ dertien jaar geleden beoogden. Een woonomgeving die niet aanvoelt als een 19de-eeuwse vergeethoek, maar een plek die ambieert te worden ervaren als tijdelijke vrijheidsberoving en vooral niet meer dan dat. Darrazi verbaast zich vooral over hoe tijdens zijn tiendaagse verblijf alle gedetineerden vanaf 22.30 uur geheel en al gratis tv-zenders 79 en 80 kregen aangeboden: de Franse pornozenders Dorcel TV en XXL.

“Wij bieden een gratis basispakket van vier zenders aan”, reageert een woordvoerster bij het Gevangeniswezen. “Die twee zenders zitten in het betalende pakket van 60 cent per dag. En ja, blijkbaar is op zeker ogenblik het betalende pakket gratis beschikbaar geweest voor alle gedetineerden. Is dat belangrijk?”

Darrazi maakt in La Capitale ook melding van de mogelijkheid om een Playstation te bestellen, een computer, een elektrische kookplaat, elektronische wegwerpsigaretten. “Het enige waar ik in Haren eigenlijk echt last van had, waren de vele passages van vliegtuigen.”