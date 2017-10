Granola kan je met 'liefde' maken, maar het mag niet op de ingrediëntenlijst

Attractive woman having breakfast in kitchen interior

Een product waar, letterlijk, liefde in zit, kan dat eigenlijk wel? Nee, vindt de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Liefde kan geen ingrediënt zijn van de huisgemaakte granola van een bakker uit Massachusetts.

Wat maakt mijn granola - geroosterde muesli - uniek, vroeg John Gates zich af, ambachtelijk bakker en eigenaar van de Nashoba Brook Bakery in Massachusetts. Zijn antwoord: liefde. Hij zette het sentiment op zijn etiket, tussen de ingrediënten haver en noten. De FDA heeft de bakker in een brief gewaarschuwd dat een menselijke emotie geen bestandsdeel van een baksel kan zijn. Liefde mag niet worden opgenomen in de ingrediëntenlijst.

Gates noemt de reprimande van de FDA tegenover Bloomberg "Orwelliaans". De bakker vindt het "dwaas" dat de overheid zich met dergelijke zaken bezighoudt. Wel zal hij het ingrediënt van het etiket schrappen als dat echt moet. Volgens Gates staat liefde al vanaf het begin van zijn bijna 20 jaar oude onderneming op het etiket van zijn granola.

Liefde en passiebrood

Hoe zit het bij ons met het ingrediënt liefde? Op de website van de dienst Volksgezondheid staat dat ingrediënten in dalende volgorde van gewicht en met hun specifieke benaming worden vermeld. Liefde kan er dus niet tussen zitten.

Het debat rond verwarrende productnamen heeft onlangs nog in Nederland stof doen opwaaien. De 'Vegetarische Slager' produceert daar vleesvervangers onder namen als "kipstuckjes". De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) legde vorige week een verbod op aan de Vegetarische slager om producten nog verder misleidende namen toe te kennen.