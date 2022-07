‘Grandma Wong’, cultfiguur van Hongkongse protesten, krijgt acht maanden cel

Op woensdag veroordeelde een magistraat van Hongkong de 66-jarige activiste Alexandra Wong, beter bekend als ‘Grandma Wong’ tot acht maanden celstraf voor ‘onwettige vergadering’ tijdens de protesten die de stad drie jaar geleden op zijn grondvesten deed daveren.

In de laatste jaren is Wong uitgegroeid tot een heuse cultfiguur onder de demonstranten in Hongkong. Ze is vaak protesterend te vinden voor gerechtsgebouwen van de stad waar de hoorzittingen van mededemonstranten plaatsvinden, ondanks de zware straffen die op zulke acties staan. Ze was ook regelmatig aanwezig op grote optochten en demonstraties, ostentatief wapperend met de Britse Union Jack

Een protesterende Wong voor een van de rechtbanken in Hongkong met haar Britse vlag. Beeld AFP

Ook vanuit het beklaagdenbankje bleef Wong strijdvaardig. Ze bestempelde de regering van Hongkong als een “autoritair regime” en herhaalde eveneens haar beschuldiging dat ze 45 dagen werd vastgehouden en ondervraagd door Chinese veiligheidsagenten op het vasteland. Naar eigen zeggen werd ze gedwongen schriftelijke en gefilmde bekentenissen af te leggen om terug te kunnen keren naar Hongkong.

Harde aanpak

Het is ook niet de eerste keer dat Wong naar de gevangenis moet. Eerder kreeg ze al een veroordeling van vier dagen voor het niet tonen van haar identiteitskaart, en een maand celstraf voor de mishandeling van een bewaker, wie ze een duw gaf.

De hoorzitting van Wong op woensdag volgde op de veroordeling van de 75-jaar oude Koo Sze-yiu, die terminaal ziek is met darmkanker. Hij kreeg dinsdag tot negen maanden gevangenisstraf opgelegd wegens “poging tot opruiing” omdat hij van plan was te protesteren tegen de Winterspelen in Peking.

Uitholling van de rechtsstaat

Een commissie van het Amerikaanse congres publiceerde eerder deze week nog een rapport over de toestand van de rechtsstaat en de mensenrechten in China en Hongkong. Daarin wordt vastgesteld dat het Openbaar Ministerie van de stad een “sleutelrol heeft gespeeld bij het uitvoeren van politieke vervolging in de stad”, en wordt er gewezen op een “steeds duidelijker politieke motivatie achter de acties van het departement”.

Het rapport concludeert dat de “harde aanpak van de regering van Hongkong ten opzichte van prodemocratische standpunten en het toenemende aantal politieke gevangen maken dat de Hongkongse rechtsstaat uitgehold wordt”.