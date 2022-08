Graag even uw aandacht voor de babiroesa’s en de zeepaardjes van de Antwerpse zoo

“We hadden een vermoeden, want wijfje Hoppy had opgezwollen tepels”, zegt Melanie Van Hulle (30), dierenverzorgster mensapen en stokstaartjes in Zoo Antwerpen. “Alleen hadden we geen zicht op hun ondergronds gangenstelsel waar ze kaal en blind geboren worden, dus moesten we wachten tot ze zich lieten zien.”

Zo’n twee maanden geleden werden ze geboren, de vier stokstaartjes. Sinds enkele dagen dollen ze bovengronds wat rond, rollen over elkaar heen en proberen de schildpadden met wie ze hun verblijfplaats delen, uit te graven. “Schattig”, grijnst Van Hulle.

De vierling is onderwerp van het laatste persbericht rond pasgeboren dieren die de zoo uitzond. Maar de lijst is lang. In december werd er een Maleise tapir geboren, in maart een okapi en in mei een babiroesa (hertzwijn). “Na drie tot zes maanden verkleurt het jonge velletje, dus geniet nu van de echte babylooks,” lazen we over de tapir. Helaas blijkt de houdbaarheidsdatum qua snoezigheid beperkt.

Zowel de okapi als de tapir lijken al op een volwassen exemplaar, terwijl de schurftige huid en hoektanden van het hertzwijn het eerder situeren in de ‘onderstebovenwereld’ van Stranger Things dan dat iemand er een persbericht voor wil uitsturen. Dat kwam er ook niet na de recente geboorte van 500 dikbuikzeepaardjes. Nochtans hangen we aan de lippen van aquariumverzorger Thomas Van Puymbroeck (37) wanneer die enthousiast vertelt dat het de mannetjes zijn die bevallen, over hoe ze ontrouw zijn en te kampen hebben met kannibalisme.

Rotverwend

Ach, ze kunnen niet allemaal Kai-Mook heten. In 2009 was dat fotogenieke babyolifantje niet weg te denken uit de media, en evenmin uit gesprekken met vrienden met kinderen. De marketingmachine van Zoo Antwerpen draaide op volle toeren. Honderdduizenden extra bezoekers kwamen kijken naar Kai-Mook. Drie jaar later, bij haar verhuis naar Planckendael, was het weer van dattum. Met pieken van 30.000 bezoekers per dag vroeg Planckendael de bezoekers zelfs om niet allemaal tegelijk te komen.

Kai-Mook was een memorabele en dure campagne, zegt perswoordvoerster Amanda Wielemans. “Maar het was ook de eerste olifant die in België werd geboren. Ver voor haar geboorte leefde men al mee, de bevallig werd live uitgezonden. Wij constateerden bijna een Rode Duivel-gevoel van verbondenheid.”

Maar waarom krijgt het ene dier nu meer bezoekers en marketing dan het andere? “Dat is een beslissing die verder gaat dan enkel snoezigheid,” meent Wielemans. “We merken dat de geboorte van een olifantje nu eenmaal een veel grotere emotionele impact heeft op mensen.” Ze geeft toe dat de iets grotere zoogdieren met de meeste aandacht gaan lopen. De gorilla’s zijn het populairst. Ook de leeuwen doen het goed, gevolgd door olifanten, zeeleeuwen, zeehonden en neushoorns.

“Mensen herkennen zich er sneller in, geven hen vaak menselijke eigenschappen en bouwen er een band mee op. De geboorte van de leeuwenwelpen in 2021 was groot nieuws voor onze abonnees. Er werd echt meegeleefd, tot op het punt dat toen de drie welpen naar buiten kwamen en het onderscheid tussen de twee meisjes en het jongetje voor iedereen moeilijk was, zij sneller dan wij konden zeggen hoe we ze uit elkaar moesten halen.”

Niet elk dier krijgt dus een campagne, alle dieren zijn wel bijzonder en belangrijk, klinkt het. Ook de babiroesa’s en de zeepaardjes? “Tuurlijk. Babiroesa’s zien er misschien speciaal uit, maar mensen reageren toch telkens weer verbaasd omdat ze ze nooit eerder zagen. Ook dat is de taak van een zoo.”

De geboorte van de zeepaardjes mocht dan niet leiden tot een persbericht, “toch valt er ook over hen veel te vertellen, en dat doen we via onze verschillende kanalen”. Dat ze als persdienst rotverwend zijn, besluit Wielemans. “Want zelfs de allerkleinste en meest speciale dieren hebben een verhaal. Weet je, een geboorte is altijd fijn, maar het gaat toch vooral om het behoud van diersoorten en het succes in kweekprogramma’s.”