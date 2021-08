Gouverneur New York kondigt noodtoestand af voor orkaan Henri: ‘Neem dit alstublieft ernstig’

“New Yorkers, neem dit alstublieft ernstig. Denk aan orkaan Sandy”, zei Andrew Cuomo vandaag op een persconferentie. Gehoopt wordt dat de gevolgen van de orkaan die morgen verwacht wordt niet zo erg zullen zijn als in 2012, maar zeker is dat niet. Voor de stad New York verwacht Cuomo wel slechts zware regenval en enkele lichtere overstromingen.

De Amerikaanse weerdienst schaalde de tropische storm Henri, die op het noordoosten van de VS afstevent, deze ochtend op tot een orkaan. Voor delen van Long Island en Connecticut gaf de weerdienst een orkaanwaarschuwing. Henri zal waarschijnlijk morgenmiddag plaatselijke tijd aan land gaan

Zeven doden in Mexico

In Mexico heeft de orkaan Grace in deelstaat Veracruz (aan de Golf van Mexico; nvdr) al dood en vernieling gezaaid. Volgens de autoriteiten kwamen zeker zeven mensen om het leven, onder hen ook minderjarigen.

Grace trok over Veracruz met windsnelheden van rond de 150 kilometer per uur, en zelfs met uitschieters tot 200 kilometer per uur. Gisteren raasde de wervelstorm over het Mexicaanse schiereiland Yucatan om vervolgens verder naar het westen te gaan. De hevige regen zorgde voor veel wateroverlast. Eerder zorgde Grace ook al voor noodweer in Haïti, dat door een aardbeving getroffen werd.

Beeld AFP

Beeld AFP