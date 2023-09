Gouverneur DeSantis grote afwezige bij bezoek Biden aan rampgebied Florida

Hoewel Biden vrijdag nog had aangegeven dat hij tevens van plan was om de Republikeinse gouverneur en presidentskandidaat Ron DeSantis te spreken, wat wel vaker gebeurt als de president een rampgebied bezoekt, bleef die ontmoeting uit.

Volgens de woordvoerder van DeSantis “kwamen de veiligheidsmaatregelen voor zo’n ontmoeting niet op tijd rond”. DeSantis bracht de dag zo’n 80 kilometer zuidelijker door, waar hij verschillende kleine gemeenschappen langs de kust van Florida bezocht. DeSantis staat tweede in de peilingen voor de Republikeinse nominatie, maar staat fors achter op zijn grootste rivaal, Donald Trump. Gouverneur DeSantis en president Biden hadden in de loop van de week wel meermaals telefonisch contact over de storm.

Volgens de autoriteiten is er zeker een dode gevallen in Florida als gevolg van orkaan Idalia, die windsnelheden tot 200 kilometer per uur met zich meebracht. Duizenden woningen in de staat liepen onder water en meerdere dorpen raakten afgesneden van de rest van het land door het hoge water.

Een week geleden trok Biden ook al naar de staat Hawaï, die getroffen is door grote branden. Daar kwamen meer dan honderd mensen om. Na dat bezoek zei de president dat het niet meer te ontkennen valt dat de klimaatcrisis leidt tot dit soort extreme weersomstandigheden.