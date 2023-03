Gouverneur Bali wil visumregeling voor Oekraïners en vooral ‘schaamteloze’ Russen aanscherpen

De gouverneur van Bali, Wayan Koster, heeft zijn buik vol van de overlast die Russische en Oekraïense toeristen veroorzaken op zijn eiland. Hij heeft de Indonesische regering in Jakarta gevraagd bezoekers uit deze landen voortaan geen ‘visa on arrival’ meer te verstrekken, dat is een visum dat een reiziger bij aankomst op het vliegveld gemakkelijk kan kopen. Indonesië is een van de weinige landen ter wereld waar Russen nog gemakkelijk naartoe kunnen reizen.

“Ik heb een verzoek ingediend bij de ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie om de huidige visumregeling voor Russen en Oekraïners in te trekken”, zei Koster volgens de Indonesische krant Tempo zondag op een persconferentie. Alle bezoekers dienen wat hem betreft de lokale regels en gebruiken op Bali te respecteren. “Hun landen zijn in oorlog, dus ze komen hier niet alleen als toerist, maar ook om te werken.” Dat is niet toegestaan met een toeristenvisum.

De onrust op het eiland begon nadat een anonieme Balinees honderden advertenties van (voornamelijk) Russen op een rij zette op een Instagram-account genaamd @moscow_cabang_bali (Moskou op Bali). Hier valt bijvoorbeeld te lezen hoe ene Ilya zich aanbiedt als fotograaf en ene Victorya vakantievilla’s verhuurt. De prijzen zijn in roebels, de teksten vaak in cyrillisch alfabet. Ook gidsen, aerobicsdocenten, tatoeëerders, botox-inspuiters, scooterverhuurders, dj’s en rij-instructeurs bieden hun diensten aan op Bali. Op het Instagram-account worden ook foto’s geplaatst van sportwagens en scooters met (niet toegestane) Russische kentekenplaten.

Massaal klachten

In een interview legt de beheerder uit dat hij of zij zich al een tijd groen en geel ergert aan buitenlanders die banen afpikken van Balinezen, en bovendien alle verkeersregels aan hun laars lappen. Wat begon met enkele rake voorbeelden, mondde uit in een stortvloed aan bewijsmateriaal die landgenoten de instagrammer blijven toesturen. Volgens de beheerder leven vooral de Russen in een bubbel. “Ze zijn de enige die zichzelf zo schaamteloos promoten.”

Volgens het hoofd van het regionale ministerie van Justitie, Kakanwil Kemenkumham, bevinden zich op dit moment circa 17.000 Russen op Bali. Dat is volgens hem meer dan voorgaande jaren, maar nog steeds stukken minder dan het aantal Australiërs (78.000) en Indiërs (28.000) op het eiland. Kemenkumham erkent dat er massaal klachten verschijnen over Russen, maar waarschuwt voor te snelle conclusies op basis van sociale media. “We richten nu een taskforce op om de klachten te onderzoeken”, zegt hij telefonisch in een toelichting.

De immigratiedienst meldde zondag de deportatie van 31 Russen en Oekraïners, omdat ze te lang op het eiland verbleven (een toeristenvisum is één maand geldig en kan met één maand worden verlengd) of vanwege illegaal werk. Zo moeten drie Russische vrouwen vertrekken die afgelopen week in hun vakantievilla zijn betrapt op sekswerk. De immigratiedienst was getipt door de buren.