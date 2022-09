Goudhandelaar en extreemrechtse prepper: wie was Yannick V., die om het leven kwam bij vuurgevecht?

Onder aansturen van het federaal parket voerde de gerechtelijke politie huiszoekingen uit in zes Antwerpse gemeentes en Gent. “Tijdens één van deze interventies vond een vuurgevecht plaats tussen de politie en een van de aanwezigen in een gebouw”, meldt het federaal parket. “Deze persoon is overleden.”

Het gerecht bereidde al maandenlang een dossier voor rond de Antwerpenaren Yannick V. en Igor G. Ze stonden bekend als preppers: ze geloven dat de samenleving op instorten staat en dat ze zich moesten voorbereiden op ongeregeldheden.

“België en Europa gaan de dieperik in”, zo schreef Yannick V. eerder dit jaar op sociale media. “Niemand komt ons redden. Redt uzelf. Eénieder die niet voor zichzelf kan zorgen, éénieder die geen reserves heeft, éénieder die geen sterk netwerk heeft zal de komende tien jaar extreem hard geraakt worden.”

Voor MacroTrends, een “website voor beleggers die het systeem niet meer vertrouwen”, schreef Yannick V. dit jaar een dossier van dertig pagina’s over preppen. “Hyperinflatie, bankencrashes, militaire chaos, noem maar op: Yannick heeft een antwoord”, zo schreef MacroTrends in de aankondiging.

Yannick V. beschrijft in dat manifest zijn apocalyptische toekomstbeeld, dat bestaat uit de vernietiging van de middenklasse, plunderingen en uiteindelijk enkel nog hongerigen die als verdwaasde en hersenloze ‘zombies’ over de velden zullen dolen. Het is ook een gids die uitlegt hoe preppers best voedsel en medicijnen kunnen opslaan en hoe ze zich best kunnen verdedigen. Ook kompaan Igor G. schreef een bijdrage.

In een lang interview dat tien dagen geleden op YouTube verscheen, gaat Yannick V. daarop verder door. Voor hem is het niet meer de vraag of het systeem zal crashen, maar wanneer.

“Als individu is het onmogelijk om dat systeem te redden”, zegt hij in dat interview. “We zitten op een zinkende titanic en het eerste wat je dan moet doen, is zorgen dat je zelf een boot hebt. Je moet een boot bouwen met voldoende voorraden, buffers en reserves.”

Wapens

De twee hielden het niet enkel bij theorie. Ze legden een heel wapenarsenaal aan, met tientallen legale wapens. Yannick V. was de afgelopen twee jaar ook voorzitter van de Antwerpse federatie voor karabijn- en pistoolschutters. Daar vallen zijn medebestuurders uit de lucht over wat deze ochtend is gebeurd.

Het gerecht had daarnaast zeer concrete aanwijzingen dat de twee dertigers ook illegale of niet-vergunde wapens bezitten. Een groot aantal wapens is nu in beslag genomen.

In de schuur van een van de ouders van de twee preppers knutselden ze aan die wapens. Ze experimenteerden met walkietalkies en drones. Igor G. is handig met lassen en smeden. De andere, Yannick V. heeft een zaak in edelmetalen in Antwerpen. Het viel het gerecht op dat hij daar ook grote bedragen in het zwart verzette.

Gezien de grote hoeveelheid wapens, wisten parket en politie dat de inval deze ochtend riskant was. De speciale eenheden POSA van de federale politie waren daar dan ook bij aanwezig. Toch ging het nog mis bij de huiszoeking in Merchtem. Buurtbewoners spreken over meerdere schoten. Volgens het parket kwam Yannick V. deze ochtend om tijdens een vuurgevecht.

Igor G. Beeld RV

Op tijd ingrijpen

De twee dertigers staan niet alleen als preppers bekend, maar ook als extreemrechts. Een van de twee is al langer gekend in het extreemrechtse milieu in Vlaanderen. Ze zouden zich keren tegen vrouwen, Joden, vreemdelingen en de overheid.

Op zijn sociale media plaatste Yannick V. een combinatie van foto’s van zijn goud- en zilverwerk, antieke wapens en militaire curiosa, maar ook berichten tegen de coronamaatregelen. De boosterprik is volgens hem een middel van de staat om de bevolking te doen gehoorzamen. “Collectieve gehoorzaamheid afdwingen is het doel”, zo schreef hij. “Ze trainen ons tot slavernij zoals je een hond traint om pootjes te geven op commando. Het is allemaal vrij eenvoudig hoor.”

En hij kantte zich tegen politici. Vlaams Minister-President Jan Jambon noemt hij “De vod van Vlaanderen”. “Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar Bonapartisme”, zo schrijft Yannick V. in een ander bericht. “Militaire dictatuur gekoppeld aan een terugkeer naar de code Napoléon (een rechtstaat) en een bimetale goudstandaard.”

Het is niet duidelijk of Yannick V. en Igor G. op dit moment concrete plannen hadden om ergens toe te slaan, of eerder aan het wachten waren op die zogezegde ondergang van de samenleving. Het gerecht wilde alleszins op tijd ingrijpen. Igor G. is oorspronkelijk uit Oost-Vlaanderen afkomstig en verhuisde onlangs naar hetzelfde gebouw in Merksem, waar Yannick V. zou wonen. Dat verhoogde de druk om tussen te komen.

Yannick V. kwam om bij die huiszoeking, maar het is onduidelijk of zijn handlanger zich deze nacht in de buurt bevond of elders. Er zijn ook op andere locaties huiszoekingen uitgevoerd, allicht ook bij de ouders waar ze aan de wapens werkten en waar allicht ook wapens liggen opgeslagen, en in de bredere entourage van de twee.