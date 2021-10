Goud! Lotte Kopecky is wereldkampioene in de puntenkoers

Onze 25-jarige landgenote haalde het met 76 punten van de Britse Katie Archibald (72) en de Nederlandse Kirsten Wild (60 punten).

Voor Kopecky is het al de derde medaille op dit WK, na twee keer zilver in de afvalling en het omnium. Daarnaast waren er ook nog zilveren medailles voor de afscheidnemende Kenny De Ketele in de puntenkoers en Tuur Dens in de scratch. De Belgische medailleteller staat op de slotdag op 5.

Het is Kopecky’s tweede wereldtitel in het baanwielrennen. Vier jaar geleden veroverde ze aan de zijde van Jolien D’hoore goud in de ploegkoers. Voor ons land is het de eerste wereldtitel ooit in de puntenkoers bij de vrouwen.