Gorilla die viraal ging dankzij photobomb sterft in armen van redder: ‘Ik heb van haar gehouden als van een eigen kind’

Een foto van de 14-jarige gorilla Ndakasi die sterft in de armen van haar verzorger Andre Bauma zorgt wereldwijd voor ontroering. Diezelfde gorilla ging twee jaar geleden ook al eens viraal, met een andere foto. ‘Ik ben trots dat ik haar mijn vriendin mocht noemen.’

“Ndakasi blies haar laatste adem uit in de liefdevolle armen van haar verzorger en levenslange vriend, Andre Bauma.” Met die woorden nam het Virunga-park - een reservaat voor berggorilla’s in Congo - afscheid van de gorilla. Zij stierf op 26 september na een “lange en slepende ziekte”, zei het park donderdag in een mededeling.

De eerste knuffel tussen Ndakasi en Bauma kwam er in 2007, wanneer parkwachters van het Virunga-park de dan twee maanden oude Ndakasi in de jungle vinden. Urenlang al had ze zich vastgeklampt aan het levenloze lichaam van haar moeder die neergeschoten was door stropers.

Hechte vriendschap

Zonder moeder of andere familie was de kans dat Ndakasi zou overleven erg klein. Dus namen de wachters haar mee naar het park. Daar vertrouwden ze de baby toe aan de zorgen van Bauma “die haar een hele nacht dicht tegen zich aan hield”, aldus het park.

In de veertien jaar die volgden, ontspon zich een hechte vriendschap tussen de twee. Verschillende reportages en documentaires getuigen van het feit dat Ndakasi en Bauma onafscheidelijk waren. “We slapen in hetzelfde bed, ik speel met haar, ik voed haar... Ik kan eigenlijk zeggen dat ik haar moeder ben”, zei Bauma aan de BBC tijdens een reportage in 2014. Hij vertrouwde de journalisten toe dat hij de dan volgroeide Ndakasi in zijn rug liet klimmen, ondanks haar 65 kilogram. “Elke keer ben ik bezorgd dat ik mezelf pijn zal doen”, zegt hij. “Eigenlijk heb ik dan aan het einde van de dag gewoon rugpijn.”

De band tussen de twee bleef tot op het einde bestaan, zo getuigt de foto die het park deze week verspreidde. “Ik ben trots dat ik haar mijn vriendin mocht noemen”, zei Bauma in een persbericht. “Ik heb van haar gehouden als van een kind van mij en haar opgewekte persoonlijkheid toverde altijd een glimlach op mijn gezicht.”

Mathieu Shamavu, een parkwachter en verzorger poseert met Ndakasi (l.) en Ndeze in het Virunga Nationale Park. Beeld AP

Omdat ze vanaf zo’n jonge leeftijd door mensen opgevoed werd, zou Ndakasi nooit terugkeren naar de wildernis. Het is tekenend voor het verhaal van veel gorilla’s in het immense park. Het stropen, verschillende oorlogen doorheen de jaren en de bomenkap maken het voor de dieren erg moeilijk om te overleven.

In de jaren 70 waren berggorilla’s met uitsterven bedreigd. Er waren naar schatting zo’n driehonderd dieren over. Dankzij doorgedreven inspanningen van de Congolese overheid wisten de parkwachters de apen beter te beschermen - overigens met gevaar voor hun eigen leven. Meermaals werden ze aangevallen en vermoord door stropers. Ook de Belgische prins Emmanuel de Merode, die sinds 2008 aan het hoofd van het park staat, werd in 2014 in een hinderlaag beschoten. Hij overleefde de aanslag.

Intussen zijn er meer dan duizend berggorilla’s, officieel zijn ze niet langer een met uitsterven bedreigde diersoort.

Photobomb

Toch is er een meer opgewekte reden waarom Ndakasi’s dood nu zo veel reactie teweegbrengt. In 2019 zwierde verzorger Mathieu Shamavu een selfie online, maar het waren vooral de twee gorilla’s achter hem die de show stalen. Ze stonden beide op hun achterste poten, hun verzorgers imiterend. Vooral de houding van Ndakasi links op de foto viel op. Als een volleerd model gooide ze haar hoofd over haar linkerschouder om intens in de camera te staren. Kortom, Ndakasi zorgde voor ’s werelds beste photobomb.

“Het is echt!”, bezwoeren de wachters mensen die Photoshop vermoedden. De rest is geschiedenis: de foto ging viraal en maakte van Ndakasi een wereldberoemdheid.

Ook het Virunga Park kwam daar donderdag op terug. “Hun speelse persoonlijkheid was een goede herinnering voor de wereld van hoeveel we van onszelf terugvinden in deze dieren”, klonk het in de mededeling. “Het is een van de redenen waarom Andre Bauma haar zo hard zal missen.”