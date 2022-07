Google ontslaat ingenieur die beweert dat AI bewustzijn heeft

Meer dan een maand na de beweringen van ingenieur Blake Lemoine over het zelfbewustzijn van een chatbot, wordt hij ontslagen. Woordvoerder Chris Pappas legt uit: “We vonden Blakes bewering dat LaMDA een bewustzijn heeft volledig ongegrond en hebben vele maanden gewerkt om dat met hem op te helderen.” Volgens Pappas koos Lemoine ervoor om het beleid meermaals te schenden door productinformatie vrij te geven.

Lemoine werkte enige tijd met LaMDA. Het Language Model for Dialogue Applications is Googles technologie die chatbots maakt op basis van de meest geavanceerde taalmodellen. Lemoine meldde zich in de herfst aan om te testen of de chatbot discriminerende of haatdragende taal gebruikte. Hij botste echter al snel op iets anders en zou hebben ontdekt dat de chatbot een ‘ziel’ heeft.

Google onderzocht zijn beweringen maar gaf hem geen gelijk. Lemoine stapte bijgevolg naar de media met zijn bezorgdheden en zou ook documenten overhandigd hebben aan een Amerikaanse senator. Deze documenten zouden bewijzen dat de chatbot een bewustzijn heeft.

Het nieuws leidde tot hoogoplopende discussies over de vraag of een computerprogramma een ziel kan hebben en ontketende de vrees dat we zullen terechtkomen in een dystopische sciencefictionfilm. Daarnaast leidde zijn ontslag tot samenzweringstheorieën. Volgens sommigen maakt dit incident deel uit van een doofpotoperatie van Google.

Zowel Google als andere AI-experten ontkrachten Lemoines beweringen. De chatbot zou niet geavanceerd genoeg zijn om een zeker bewustzijn te kunnen creëren. Verder benadrukte Google dat de databanken zo uitgebreid zijn waardoor het kan lijken alsof AI een ziel heeft.