Google komt met vouwtelefoon en toont hoe het generatieve AI integreert in zoekmachine

Op hardwaregebied sprong de Pixel Fold het meest in het oog, de eerste vouwtelefoon van Google. Het 1.899 dollar kostende apparaat is vergelijkbaar met de Samsung Galaxy Fold: het klapt open als een boek. Verder zijn er de Pixel 7a, een nieuw toestel in de middenklasse, en de Pixel Tablet.

Verder liet het techbedrijf voor het eerst zien hoe zogenoemde generatieve AI wordt geïntegreerd in zijn zoekmachine. In plaats van een serie links naar artikelen geeft Google eerst een paar alinea’s tekst dat antwoord geeft op een specifieke vraag. Google volgt daarmee Microsoft, dat ChatGPT combineert met zijn zoekmachine Bing. Vooralsnog gaat het om een experiment dat alleen in de VS beschikbaar is. Er staat voor Google veel op het spel: het bedrijf haalt verreweg het meeste van zijn omzet uit zijn zoekdiensten, dus te veel morrelen aan dit verdienmodel vormt een risico.

Verder maakt Google zijn ChatGPT-tegenhanger Bard breder beschikbaar. De chatrobot wordt in 180 landen opengesteld in het Engels, maar op dit moment nog niet in België. Ook lanceert Google een nieuwe versie van zijn zogeheten large language model PaLM, het taalmodel dat bijvoorbeeld Bard aandrijft. Het model kan zowel rekenen, coderen, redeneren als meertalig vertalen. Uiteindelijk moeten alle mogelijkheden die PaLM biedt ook steeds meer in producten als Gmail of Google Docs terechtkomen, bijvoorbeeld als schrijfhulp tijdens het opstellen van een mailtje. Iets vergelijkbaars doet Microsoft ook met zijn diensten.