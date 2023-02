Google komt met eigen AI-systeem Bard: ‘Het kan de betere startpositie van ChatGPT makkelijk inhalen’

Hoe werkt Bard precies?

“Momenteel is er op het internet een enorme massa aan informatie beschikbaar. Maar het is niet altijd makkelijk om een eenvoudig antwoord te vinden op wat je zoekt. Daarvoor moet je heel wat websites doornemen. Daar wil Google nu met zijn nieuwe AI-toepassing Bard op inspelen.

“Je kan dus bij wijze van spreken een vraag stellen aan Bard, het systeem begrijpt wat je bedoelt en geeft je dan met behulp van artificiële intelligentie een antwoord. Je hoeft op die manier geen tijd meer te verliezen met het zoeken naar elementen die voor jou relevant zijn. Bard is dus eigenlijk de volgende logische stap in de evolutie van zoekmachines.”

Waarom komt Google hier nu precies mee?

“Microsoft was de eerste om met ChatGPT een toepassing van deze technologie uit te brengen, waar iedereen nu mee kan beginnen experimenteren. Studenten zijn dat dus al beginnen doen. Dat heeft een enorme hype gecreëerd, waardoor er ook op Google druk kwam om hun toepassing Bard te lanceren. Maar ChatGPT was ook geen verrassing die uit de hemel kwam vallen. Heel veel techbedrijven zijn met dit soort technologie bezig. Systemen die op een slimme manier informatie samenbrengen zaten er al langer aan te komen.”

Wat zijn volgens u de voor- en nadelen?

“Het voordeel zit hem uiteraard in een enorme tijdswinst die mensen hiermee kunnen behalen. Maar het nadeel is dat er natuurlijk ook veel kan foutlopen. Bard gaat niet zelf checken of de informatie die het vindt ook klopt. Het kan dus ook meehelpen om desinformatie te verspreiden.”

De techwereld zit ook nog in zijn maag met Tay, de chatbot van Microsoft die racistische uitspraken begon te doen.

“Inderdaad, er worden nu natuurlijk veiligheidsmechanismen ingebouwd om dat soort dingen te vermijden. Maar er zullen nog altijd zaken uitkomen die niet koosjer zijn. Ongetwijfeld zullen er ook heel veel voorbeelden komen van waar ChatGPT of Google Bard de bal misslaan.”

Sommigen zijn juist bang dat de systemen door al die veiligheidsmechanismen juist ‘te woke’ worden. U ook?

“Er zijn in elk geval heel wat veiligheidssystemen ingebouwd, dan snap ik ook waarom sommigen denken dat het ‘te woke’ zou worden. Maar die angst is eigenlijk even gegrond als de vrees dat we hiermee op termijn nog meer polarisering en verrechtsing zouden krijgen, omdat Bard vooral fake news zou verspreiden.

“Natuurlijk zijn er dus ook heel wat potentiële gevaren. En die zullen we pas in de volgende maanden en jaren ten volle ontdekken. Wat misloopt kan ook afstralen op het betrouwbare merk dat Google op dit moment is, daarom is de techgigant er nu nog voorzichtig mee.

“Het gaat nu om een probeerversie, waar Google ‘vertrouwde testers’ mee aan de slag laat gaan. Het is dus duidelijk nog niet helemaal af. Als blijkt dat Bard massaal desinformatie begint te verspreiden, dan is dat voor Google een enorm risico. De techgigant kan zich dat niet permitteren.”

Wat bedoelt u daar precies mee?

“Google is juist groot geworden met een zoekmachine en is nu voor iedereen dé referentie als het aankomt op betrouwbare informatie vinden. Microsoft is daar op achtervolgen aangewezen met Bing. Googelen is ook bij ons een werkwoord geworden, ‘bingen’ dus niet.

“Maar omdat Google zo vertrouwd is bij iedereen, heeft het bedrijf ook een enorm voordeel dat het later kan uitspelen tegenover Microsoft. Omdat iedereen Google nu al gebruikt als hulpmiddel om op het internet zijn weg te vinden, kan het de betere startpositie van ChatGPT makkelijk inhalen.”